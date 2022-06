Zawodnik wagi piórkowej - zobacz, ile możesz więcej, gdy mobilność i wydajność dochodzą do głosu

Wszyscy cenimy sobie wygodę i komfort. LG gram to linia laptopów, które mają zapewnić obie te rzeczy. W jaki sposób tego dokonują?

Spis treści

Jaki powinien być laptop dla osoby mobilnej?

Laptop dla osoby aktywnej, ceniącej sobie mobilność i komfortowe możliwości pracy, musi spełniać szereg warunków. Przede wszystkim jego gabaryty powinny być takie, aby bez problemu dało się go włożyć do teczki czy plecaka. Wiąże się z tym konieczność zastosowania obudowy, która zapewni pełne bezpieczeństwo podzespołom, a zarazem nie będzie ciężka. Ponadto urządzenie powinno mieć konfigurację umożliwiającą maksymalną wydajność, aby można było w pełni cieszyć się zarówno rozrywką, jak i efektywnie pracować.

Takie właśnie mają być urządzenia linii LG gram. Nie są one nowością na rynku. Z powodzeniem zadebiutowały na nim już jakiś czas temu, szybko zdobywając sobie popularność wśród użytkowników - zarówno zwykłych, jak i biznesowych. Producent nie osiada na laurach i idzie wraz z postępem technologicznym. Co roku wprowadzane są odświeżone modele, wyposażone w najnowocześniejsze podzespoły oraz rozwiązania technologiczne. Co przynosi nam edycja na rok 2022?

LG gram - solidna obudowa, waga jak piórko

Od samego początku założeniem linii LG gram było połączenie maksymalnej wydajności z mobilnością. Dlatego wszystkie laptopy są ultralekkie. Zastosowanie niewielkich ramek pozwoliło na maksymalną ergonomiczność. Jeśli myślisz, że lekki model jest mało wytrzymały i trzeba się z nim delikatnie obchodzić - to błąd. Wszystkie urządzenia spełniają wymogi rygorystycznego standardu MIL-STD-810G. Oznacza to, że są bardzo odporne na upadek, wstrząsy, wibracje, a także temperatury. Dzięki tak solidnej obudowie nie musisz się martwić o to, że cokolwiek zagrozi podzespołom. Z takim laptopem możesz spędzać czas na plaży, w górach, lesie czy gdziekolwiek indziej.

Wszystkie urządzenia z tej rodziny spełniają rygorystyczne wymagania platformy Intel Evo dotyczące wydajności, komfortu użytkowania, a także czasu pracy na jednym naładowaniu baterii. Możesz bez problemu mieć kilka otwartych aplikacji jednocześnie i pewność, że każda działa bez opóźnień. Urządzenia ważące zaledwie nieco ponad 1 kg cechuje niezwykle wysoka wydajność, przez co nie zawodzą niezależnie od sytuacji.

Doskonała jakość obrazu w każdej sytuacji

Czym zaskakuje nas linia przeznaczona na bieżący rok? Przede wszystkim znacznymi ulepszeniami wyświetlaczy. Matowe panele IPS wyposażono w powłokę antyrefleksyjną (z wyjątkiem modeli z dotykowym ekranem LG gram 2-in-1 16T90Q i 14T90Q), dzięki której można swobodnie korzystać z laptopa na zewnątrz przy słonecznej pogodzie oraz podczas pobytu w pomieszczeniu z silnym oświetleniem.

LG gram daje Ci wybór modelu z wyświetlaczem, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby. W każdym przypadku możesz spodziewać się świetnego kontrastu, żywej kolorystyki oraz płynnych animacji. To bardzo przydatne zarówno podczas pracy, jak i w bardziej rozrywkowych zastosowaniach. Wszystkie modele otrzymały autorską technologię LG Glance by Mirametrix. Na czym polega? Otóż rozwiązanie to wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrycia, czy użytkownik znajduje się przed wyświetlaczem. Jeśli go nie wykryje - następuje automatyczne zablokowanie ekranu. Ponadto ostrzega użytkownika i maskuje wyświetlaną treść, gdy osoba postronna spogląda na ekran zza ramienia. Dzięki temu rozwiązaniu wprowadzane i przeglądane treści są w pełni bezpieczne. A jeśli chodzi o samą pracę, wbudowana kamera internetowa transmituje obraz w jakości Full HD, a także dba o redukcję szumów i pozwala na wykrywanie twarzy.

Wydajność, jakiej oczekujesz

Aby laptop był wydajny, musi mieć trzy mocne podzespoły: procesor, pamięć oraz dysk twardy. Nowa linia LG gram stawia na komfort użytkownika niezależnie od wielkości laptopa. Bez względu na to, czy będzie to model z wyświetlaczem 17-calowym, czy 14-calowe urządzenie 2 w 1, wydajność zawsze stoi na najwyższym poziomie. W każdym laptopie znajduje się topowy procesor Intel Core 12. generacji, dysponujący niskonapięciową pamięcią RAM LPDDR5. W zależności od wybranego modelu może być to 8, 16 lub 32 GB. Do najwydajniejszych zadań, jak obróbka materiałów wideo czy projektowanie CAD, najbardziej odpowiednie będzie 32 GB. Pozwoli to zmienić laptopa LG gram w mobilną stację roboczą lub... maszynę gamingową.

W każdym modelu dane odczytywane są i zapisywane na dysku SSD Gen4 NVMe. Efekt? Szybka praca zarówno systemu operacyjnego, jak i zainstalowanych na maszynie aplikacji. Taka konfiguracja daje Ci pełen komfort niezależnie od tego, czy wypełniasz tabelkę w Excelu, poprawiasz zdjęcia z wakacji, czy przeglądasz strony internetowe.

Na tym nie koniec. LG zadbało o to, aby można było działać zaraz po wyjęciu urządzenia z podlegającego recyklingowi opakowania. Dlatego na pokładzie zainstalowano szereg funkcjonalnych aplikacji. Wśród nich znajdują się m.in. te przeznaczone do rysowania i robienia notatek odręcznych, zoptymalizowane pod kątem korzystania z rysika LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0) - w modelach 2w1.

Jedno ładowanie - praca przez wiele godzin

Mobilność to brak kabli i przewodów. W przypadku laptopa zapewnia ją solidny akumulator, pozwalający na wielogodzinne korzystanie z urządzenia bez konieczności ładowania. Wszystkie modele gram zostały wyposażone w pojemne akumulatory. Dzięki temu możesz cieszyć się mobilnością bez konieczności rozglądania się za gniazdkiem, aby naładować urządzenie. W przypadku najmniejszych, 14-calowych modeli jest to 72 Wh, a pozostałe to 80 Wh.

LG gram - który model wybrać?

Nowa linia LG składa się z sześciu modeli w ponad dwudziestu konfiguracjach. Różnice dotyczą nie tylko wielkości oraz jakości prezentowanego obrazu, ale także pojemności baterii, wielkości dysku i ilości pamięci RAM.

Zaprezentowano również LG gram +view. Jest to przenośny, 16-calowy monitor IPS, który podpinamy do urządzeń przez port USB-C. Jego zastosowanie pozwoli na znaczne poszerzenie przestrzeni roboczej pod kątem potrzeb użytkownika. Może pracować zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.

LG gram - cena i dostępność

Oto ceny najnowszej serii LG gram:

modele 14" - w zależności od konfiguracji od 6399 do 7399 zł;

modele 15" - 6599 zł;

modele 16" - w zależności od konfiguracji od 6799 do 8399 zł;

modele 17" - w zależności od konfiguracji od 6899 do 9999 zł

LG gram - laptop na lata

Każdy laptop LG gram to model, który posłuży użytkownikowi przez długi czas. Zastosowane w nim podzespoły będą spełniać wymogi wszystkich aplikacji, które ukażą się w kolejnych latach na rynku, a trwałość elementów wykonania gwarantuje solidność. Jeśli nie chcesz co 2-3 sezony zmieniać urządzenia z pewnością warto postawić na LG gram.