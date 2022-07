Zbrodnie przyszłości – fabuła, obsada, data premiery. Wszystko, co wiemy o horrorze Davida Cronenberga

Akcja filmu rozgrywa się w świecie przyszłości, w którym transformacje ludzkiego ciała są na porządku dziennym. Główni bohaterowie to performatywni artyści, którzy obiektem i materiałem sztuki uczynili swoje ciała.

W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać:

Gdy gatunek ludzki przystosowuje się do syntetycznego środowiska, ciało przechodzi kolejne transformacje i mutacje. Caprice, wraz ze swoim partnerem Saulem Tenserem, znanym performerem, w awangardowych przedstawieniach publicznie prezentuje metamorfozę swoich narządów. Timlin, badaczka z Krajowego Rejestru Organów, obsesyjnie śledzi ich ruchy, a tymczasem o swoim istnieniu daje znać tajemnicza grupa… Ich misja to wykorzystać sławę Saula do naświetlenia kolejnej fazy ewolucji człowieka.