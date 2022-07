Zbrodnie przyszłości już wkrótce trafią do kin, a kiedy film pojawi się w serwisach streamingowych? Sprawdzamy wszystkie informacje na ten temat.

Zbrodnie przyszłości – powrót mistrza body horroru

Zbrodnie przyszłości (Crime of the Future) to nowy film Davida Cronenberga, kultowego twórcy horrorów. Opowiada on o świecie przyszłości, w której ciała ludzi mutują w zaskakujący sposób, a wszczepianie nowych organów jest kwitnącym trendem. Caprice (Léa Seydoux) i Saul Tenser (Viggo Mortensen) to para artystów performatywnych. Organizują pokazy, na których kobieta wycina Saulowi mutujące narządy. Głodni nowych wrażeń decyduje się na drastyczne przesunięcie biologicznych granic. Poczynania artystów obserwuje Timlin (Kristen Stewart), badaczka z Krajowego Rejestru Organów.

W nowym filmie kanadyjskiego reżysera znajdziemy wszystkie jego ulubione tematy, motywy i (nomen omen) zabiegi. Rzeczywistość przypominająca koszmarny sen, cielesne mutacje i deformacje, seksualne perwersje, hybrydy maszyn i organizmów żywych... w Zbrodniach przyszłości Cronenberg nawiązuje do swoich najsłynniejszych horrorów i thrillerów m.in Muchy, Nagiego lunchu czy eXistenZ.

Zobacz również:

Zbrodnie przyszłości – gdzie obejrzeć online?

Do polskich kin nowy horror Cronenberga trafi 22 lipca 2022 roku. Będzie można obejrzeć go w takich sieciach, jak Multikino, Cinema City czy Helios; pojawi się też w kinach studyjnych.

fot. ONE Media

W dniu premiery Zbrodni przyszłości nie zobaczymy na żadnej działające w Polsce platformie streamingowej. Na terenie USA film jest co prawda dostępny w serwisach Amazon Prime Video, iTunes oraz Google Play, ale na razie nie ma żadnej informacji, które platformy i kiedy włączą produkcję do polskiej oferty. Jeśli jednak jesteście bardzo niecierpliwi, do obejrzenia filmu online możecie wykorzystać sieć VPN.

