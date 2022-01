Zdalna szkoła wróciła, a Librus i Teams nie działają! [AKTUALIZACJA 10:30]

Przerwa świąteczna dobiegła końca, a zdalne zajęcia nie wystartowały z powodu awarii Librusa oraz Microsoft Teams!

Rząd zdecydował się na przedłużenie przerwy świątecznej dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Co prawda wrócili oni dziś na zajęcia, ale te przez cały tydzień odbywać się miały całkowicie zdalnie. Miały, ponieważ w poniedziałek - 3 stycznia 2021 roku nie wszystko poszło zgodnie z planem. W pierwszym dniu zdalnego tygodnia doczekaliśmy się awarii dwóch niezwykle istotnych usług, które są wykorzystywane do nauki zdalnej w szkołach w całym kraju. Mowa o platformie Microsoft Teams oraz popularnym dzienniku elektronicznym Librus.

Nauka zdalna Źródło: lucas law on Unsplash

Według Downdetectora od godzin wczesno-porannych w Microsoft Teams występują problemy z zalogowaniem do aplikacji. Dotyczy to zarówno kont służbowych jak i edukacyjnych. Usterka wydaje się występować jedynie u użytkowników, którzy nie są zalogowani w Teamsach.

W tym samym czasie około godziny 7:45 - zaledwie kwadrans przed rozpoczęciem zajęć w większości szkół awaria dotknęła również elektroniczny dziennik Librus. Wszystko wskazuje na to, że doszło do chwilowego przeciążenia serwerów. Wybrani użytkownicy nie są w stanie zalogować się do portalu użytkownika.

Powyższe problemy występują jedynie u nielicznych internautów. Zdecydowana część uczniów i nauczycieli bez problemu dołączyła do zajęć zdalnych.

W przypadku problemów z Microsoft Teams polecamy spróbować zalogować się przez przeglądarkę internetową lub urządzenie mobilne.

AKTUALIZACJA 03.01.2022 godzina 10:30

Wszystko wskazuje na to, że problemy były jedynie chwilowe i zostały już rozwiązane. Downdetector informuje, że zarówno Microsoft jak i Librus uporali się z awarią.

W przypadku dziennika elektronicznego Librus udało się całkowicie rozwiązać problem. Liczba raportów ze strony użytkowników spadła do kilku w przeciągu godziny.

Z Microsoft Teams nadal występują przejściowe problemy z logowaniem do usługi, ale spada ich intensywność. Mowa o zaledwie kilkudziesięciu wpisach w przeciągu godziny.