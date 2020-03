Zdalne Lekcje - wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Szkoły i uczelnie zostały w Polsce zamknięte na dwa tygodnie. Jednak pomyślano o tym, aby uczniowie nie stracili tego czasu - ruszają Zdalne Lekcje.

Spis treści

Zdalne Lekcje to projekt Ministerstwa Cyfryzacji. Jego celem jest umożliwienie uczniom opanowania materiału ze wszystkich przedmiotów - ma to na celu ograniczyć konieczność nadganiania go po tym, gdy skończy się kwarantanna. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na tej stronie - rozdzielono tu materiały przygotowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także szkół branżowych. Uwzględniono również reformę edukacji, dlatego też widać na witrynie podział na stary oraz nowy system. Po kliknięciu na wybraną klasę, pokazuje się lista przedmiotów i plan lekcji.

Przedmioty

Po wybraniu dowolnego z przedmiotów, pokazuje się materiał podzielony na lekcje.

Przy każdej umieszczono linki do materiałów opracowanych przez Ministerstwo Edukacji. Są to zarówno odnośniki do klipów edukacyjnych na YouTube, jak i lekcji w e-podręcznikach, a także materiałów dodatkowych. Muszę przyznać, że opracowania i ich ilość prezentują się bardzo solidnie.

Plan lekcji

Plan lekcji to - zgodnie z nazwą - rozpiska przeznaczonych na dany dzień lekcji. Co ciekawe - obejmuje tylko okres od poniedziałku do środy. Planu nie ma przy szkołach branżowych.

Po wybraniu dnia wyświetlony jest harmonogram zajęć na dany wraz z odnośnikami do materiałów dydaktycznych oraz pomocniczych.

Zdalne Lekcje - o czym należy pamiętać?

Zdalne Lekcje nie są w założeniu obowiązkowe, a to, czy z wymienionych materiałów i planów będzie się korzystać, zależy od danej placówki szkolnej. Samo Ministerstwo zachęca nauczycieli do działania - kilka dni temu opublikowano poradnik "Nauczycielu, poprowadź lekcje online!" Ma on na celu pomoc ciału pedagogicznemu przygotowanie do prowadzenia zdalnych zajęć z młodzieżą.

Ponieważ dzieci mają teraz dużo czasu wolnego, polecamy samym rodzicom zachęcenie swoich latorośli do wykorzystania Zdalnych Lekcji - dzięki temu będą mieć potem mniej do nadrabiania.

Od razu przypominamy też o następujących rzeczach:

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych należy koniecznie stosować się do zasad zbieżnych z tymi, które wynikają z kwarantanny domowej;

uczniowie nie powinni zbierać się w grupy i przebywać w parkach, galeriach, pubach, deptakach;

od 13 marca będą przeprowadzane przez Policję i Straż Miejską wzmożone kontrole niepełnoletnich pojawiających się poza domem;

po wylegitymowaniu takich osób informacje o przebywaniu poza miejscem zamieszkania będą przekazywane do danej szkoły;

należy pamiętać, że okres zawieszenia zajęć nie jest okresem wakacji czy ferii.

Jeśli potrzebujesz dobrego laptopa pod kątem edukacji, pomyśl o HP Elite Dragonfly. Zobacz także, najlepsze kanały edukacyjne na YT dla młodzieży!