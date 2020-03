Zdaniem Intela: "Sony projektując PS5 dokonało mądrych i rozsądnych wyborów"

Xbox Series X czy PlayStation 5, która konsola jest lepsza? Tego jeszcze nie wiemy, ale jeden z głównych inżynierów Intela już wskazał swojego faworyta.

Teraz, gdy poznaliśmy już oficjalną specyfikację zarówno Xbox Series X, jak i PlayStation 5, nie ustają dyskusje na temat tego, która z konsol jest mocniejsza. Zarówno branżowi eksperci, jak i deweloperzy są dość mocno podzieleni. Część z nich twierdzi, że konsola Microsoftu jest "zauważalnie" wydajniejsza od sprzętu Sony. Druga grupa broni japońskiego producenta i twierdzi, że TFLOP-y to nie wszystko, a PS5 oferuje wiele znakomitych rozwiązań, które w ostatecznym rozrachunku mogą przełożyć się na większą moc konsoli.

PlayStation 5 chwalili już m.in. twórcy nadchodzącego The Last of Us 2 - Naughty Dog oraz studio Gearbox Software - autorzy Borderlands 3. Do tego grona dołączył właśnie jeden z głównych inżynierów w firmie Intel - Dietmar Suoch.

Souch, za pośrednictwem Twittera, stwierdził, że "Sony projektując architekturę PS5 dokonało kilku bardzo mądrych i rozsądnych wyborów". Inżynier docenia przede wszystkim autorski dysk SSD, który będzie niemal dwukrotnie szybszy od tego, który otrzyma Xbox Series X. Na uznanie przedstawiciela Intela zasłużyło również GPU, choć jak sam podkreśla, "można się było tego spodziewać". Przysłowiowym "asem w rękawie" PS5 ma być jednak nowy system audio, który nie tylko umożliwi nam dostęp do wysokiej jakości dźwięku 3D, ale również odciąży główny procesor urządzenia.

Jedno jest pewne, konsole dziewiątej generacji pomału stają się faktem. Sony musi jednak zdecydowanie przyspieszyć promocję swojego sprzętu, bowiem na jego temat wciąż pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi.

W oczekiwaniu na nową generację, wciąż warto rozważyć zakup PS4 Pro bądź Xbox One X. Szczególnie, że konsole nowej generacji pozwolą nam wykorzystać kupione do tej pory gry.

źródło: gamingbolt.com