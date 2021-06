Zdjęcia Google bez limitu danych tylko dla wybranych

Jak widać, niektórzy użytkownicy Zdjęć Google mają po prostu więcej szczęścia niż inni.

Nowa polityka Google dotycząca przechowywania danych weszła w życie 1 czerwca i zlikwidowała darmowy plan nieograniczonego tworzenia kopii zapasowych dla Zdjęć Google. Jednak niektórym użytkownikom udało się przesłać kilka gigabajtów multimediów, nie zajmując ani odrobiny przestrzeni dyskowej swojego konta. Jak podaje Android Police, nie ma konkretnego powodu, dla którego tak się dzieje. Sam Google w odpowiedzi do redakcji przyznał, że niektórzy użytkownicy Zdjęć mają po prostu więcej szczęścia niż inni.

Nowa polityka nie dotknęła jednak wszystkich. Google wdraża swoje nowe zasady stopniowo, co oznacza, że nie wszyscy użytkownicy natychmiast stracili zdolność do przesyłania nieograniczonej mediów do Zdjęcia za darmo. To właśnie dlatego niektórym udało się nie ruszyć licznika pamięci masowej pomimo wgrywania dodatkowych zdjęć i filmów. Warto jednak nadmienić, że nawet jeśli jeszcze nie dostaliście aktualizacji polityki, stanie się to wkrótce.

Google oferuje również dodatkowe wyjaśnienie:

Powodem, dla którego zajęta pamięć masowa nie aktualizuje się na bieżąco, może być opóźnienie w przetwarzaniu danych.

Źródło: androidpolice.com