Zdjęcia Google z możliwością kopiowania tekstu z fotografii

Funkcja ta była dostępna do tej pory dla użytkowników mobilnych, a teraz trafia do wszystkich. I może być przydatna w wielu sytuacjach.

Zdjęcia Google korzystają z mechanizmów OCR, czyli zmiany obrazu na pismo. Gdy na zdjęciu znajduje się tekst, mechanizm rozpoznaje go i umożliwia skopiowanie. Użytkownicy mobilni mogą korzystać z Google Lens, czyli Obiektywu Google, jednak na desktopach nie było jak dotąd nie miały tej możliwości. Ale w trakcie minionego weekendu Google zakończyło wdrażanie tej funkcji do swojego ekosystemu i gotowe - od teraz możesz kopiować tekst ze zdjęcia. Jak to wygląda? Oto przykład.

W interfejsie Zdjęć nie ma żadnych zmian. Główne okno pozostaje takie samo, jednak gdy wybierzesz dowolny obraz, na którym znajduje się tekst, zobaczysz przy nim opcję Kopiuj tekst ze zdjęcia.

Po kliknięciu na obrazie zostanie zaznaczony cały rozpoznany tekst, który zobaczysz z boku. Możesz kliknąć na Skopiuj tekst, aby go skopiować, a następnie np. wkleić do systemowego Notatnika.

Zrobiłem kilkanaście tekstów i nie mogę powiedzieć, aby mechanizm działał perfekcyjnie. Nie rozpoznaje tekstu na wielu zdjęciach, na których jest on doskonale widoczny, ale czasami zaskakująco rozpoznaje umieszczony w dziwnych miejscach, np. na opakowaniach czy w tle. Z pewnością mechanizm będzie z biegiem czasu udoskonalany. Póki co jest po prostu tak sobie.