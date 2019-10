Zdjęcia Google z poważnym błędem

Jednym z irytujących szczegółów, jakie poznaliśmy podczas premiery najnowszego smartfona Google Pixel 4 był fakt, że producent nie będzie oferował już kupującym nieograniczonego miejsca w usłudze Zdjęcia Google podczas przesyłania fotografii w pełnej rozdzielczości. Do tej pory był to ekskluzywny dodatek dostępny dla użytkowników smartfonów Google Pixel, Pixel 2 oraz Pixel 3.

Oczywiście wszyscy użytkownicy Google Pixel 4 oraz innych smartfonów z systemem Android nadal mogą przesyłać nieograniczoną liczbę zdjęć do usługi Zdjęcia Google pod warunkiem, że zdecydują się na skorzystanie z kompresji oferowanej przez wyszukiwarkowego giganta.

W tym tygodniu okazało się, że użytkownicy iPhone'a w rzeczywistości mogli skorzystać z bezpłatnego, nieograniczonego miejsca także podczas przesyłania fotografii w pełnej rozdzielczości bez wykorzystania kompresji. Informacje te zostały przekazane po raz pierwszy przez użytkowników Reddit'a.

Wydaje się, że Google zwrócił uwagę na tą informacje i potwierdził, że jest to błąd. Oficjalne oświadczenie mówi "Jesteśmy świadomi tego błędu i pracujemy nad jego usunięciem", co oznacza, że już niedługo użytkownicy urządzeń z systemem iOS również będą musieli wybrać opcję przesyłania z kompresją, jeżeli nadal chcą zachować nieograniczoną ilość miejsca i plików w usłudze Zdjęcia Google.

You dum-dums had to go show off, didn’t you? Look what you’ve done!



This was under the radar for 2 years, but noooooo y’all had to go and toot your horn. https://t.co/F4ryQujBbC