Zdjęcia Google z wbudowanym komunikatorem

Google wbudował w aplikację Zdjęcia Google komunikator tekstowy, który działa na Androidzie, iOS i aplikacji webowej.

Zdjęcia Google to bardzo popularna usługa. Wyszukiwarkowy gigant udostępnił serwis umożliwiający przesyłanie zdjeć i filmów do chmury i przypisanie ich do konta Google. Co ważne w przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na wybór kompresji od Google, która ogranicza rozmiar zdjęć do 16 MP i rozdzielczość wideo do 1080p, Google nie narzuca limitu danych, a wysyłane pliki nie zajmują miejsca przypisanego do konta Google.

Usługa na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco zyskała na popularności i rozszerzyła swoją funkcjonalność.

Google stale aktualizuje Zdjęcia i dodaje do nich nowe funkcje. We wrześniu tego roku Zdjęcia Google otrzymały możliwość tworzenia Memories oraz więcej opcji drukowania zdjeć. Dziś w Zdjęciach pojawił się wbudowany czat dla urządzeń mobilnych oraz komputerów.

Rozwiązanie to zostało zapowiedziane po raz pierwszy 3 grudnia. Google poinformowało wtedy, że Zdjęcia Google otrzymają funkcje przesyłania wiadomości oraz łatwego przesyłania zdjęć za pomocą Wyślij w Google Photos.

Źródło: 9to5google

Oczywiście nie powinno nas dziwić, że Google pozycjonuje komunikator tekstowy wbudowany w Zdjęcia Google jako rozwiązanie do szybkiego wysyłania zdjęć. Rozwiązanie to poniekąd zastępuje dostępne udostępnianie zdjęć za pomocą linków. Całość ma być dużo bardziej intuicyjna oraz działać wydajniej od dotychczasowego rozwiązania.

Wiadomości wewnątrz Zdjęć Google obsługują tryb jednoosobowy, jak i rozmowy grupowe. Szukanie osób odbywa się za pomocą kont Google. Wysłane fotografie można skomentować, polubić lub zapisać w własnej bibliotece.

Producent informuje, że nowa funkcjonalność Zdjęć Google nie ma w zamyśle zastąpienia użytkownikom innych komunikatorów sieciowych. Według Google komunikator w Zdjęciach Google jest świetnym uzupełnieniem Messenger'a, WhatsApp'a i innych tego typu aplikacji.

Źródło: 9to5google

Czat w aplikacji Zdjęcia Google udostępniany będzie stopniowo. Wszyscy użytkownicy powinni uzyskać dostęp do tej funkcjonalności na przestrzeni najbliższych tygodni.

Źródło: 9to5Google.com