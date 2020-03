Zdjęcia Google zyskują nowy wygląd

Zdjęcia Google nie były zmieniane od 2016 roku. Jednak już dzisiaj pierwsi użytkownicy mogą cieszyć się odmienionym designem usługi w wersji dla systemu Android.

Zdjęcia Google to praktyczna usługa przechowywania zdjęć i klipów wideo, z której korzystamy już od wielu lat. Jej interfejs nie był zmieniany od kilku, ale Google postanowiło niespodziewanie nieco go odświeżyć. Zmiany są wprowadzane globalnie, więc jeśli po przeczytaniu tego tekstu sprawdzisz swoją aplikację - możesz już go mieć. Jeśli nie - spodziewaj się go dalej w ciągu dnia. A co się zmieniło? Przede wszystkim zniknęło menu z trzema kreseczkami (hamburger) - zamiast tego wyświetla się okienko wyszukiwania, pod spodem wspomnienia z danego dnia sprzed lat, a pod spodem ostatnie wykonane fotografie. Zauważ także, że na dole masz teraz pięć opcji - zdjęcia, albumy, dla ciebie, udostępnianie i biblioteka.

Jeśli naciśniesz na okienko wyszukiwania, aplikacja najpierw zapyta, w jakiej kategorii ma wyszukać zdjęć.

Zmienił się również sam układ albumów, które zostały przeniesione do sekcji "Biblioteka". Tam umieszczona została większość opcji znanych wcześniej z menu - jak archiwizowanie, zwalnianie miejsca, oznaczanie ulubionych (wraz z zarządzaniem), itp. Zmiany pojawiają się również w okienku wyboru konta użytkownika. Ponieważ zmiany są bardzo świeże, trudno jeszcze orzec, czy są pozytywne, czy też raczej nieprzemyślane.