Zdjęcia Surface Go 2 w sieci - premierą w najbliższych dniach

Do sieci wyciekły oficjalne zdjęcia prasowe nadchodzącego Surface Go 2. Niestety bazowa wersja nadal rozczarowuje.

Microsoft w końcu szykuje się do wprowadzenia na rynek nowej generacji swojego najmniejszego i najtańszego Surface'a.

Źródło: winfuture

Tablet Suface Go dedykowany uczniom i studentom został wprowadzony do sprzedaży w wakacje 2018 roku. Od tej pory na rynku sporo się zmieniło, a Surface Go nadal korzysta z nieco przestarzałych już podzespołów i oferuje nie najnowszy design.

Okazuje się, że nowa generacja Surface Go zadebiutuje na dniach razem z potężnym Surface Book 3. W sieci od dłuższego czasu krążą plotki na temat nowego tabletu. Dziś w Internecie pojawiły się oficjalne zdjęcia prasowe. Potwierdzona została również specyfikacja techniczna oraz ceny w Euro.

Zgodnie z raportem WinFuture i wcześniejszymi plotkami Surface Go 2 zaoferuje taką samą obudowę, jak Surface Go. Oznacza to, że wszystkie akcesoria od starszego modelu będą kompatybilne z nowym tabletem. Jedyną zmianą jest implementacja większego o pół cala ekranu. Stało się to możliwe dzięki minimalizacji ramek okalających ekran.

Microsoft postanowił zwiększyć nieco rozdzielczość. Surface Go 2 zaoferuje ekran Full HD (1920 x 1080 pikseli). Tablet podobnie, jak poprzednik dostępny będzie w dwóch konfiguracjach. Tym razem różnić się one będą również zastosowanym procesorem. Podobno w niedługim czasie pojawi się także modele z LTE oraz Wi-Fi 6.

Surface Go w bazowej wersji zaoferuje procesor Intel Pentium Gold 4425Y, który jest bezpośrednim następcą Intel'a 4415Y znanego z Surface Go. W tym wariancie otrzymamy 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Prawdopodobnie nadal będzie to nośnik eMMC.

Bazowa konfiguracja kosztować będzie 459 Euro.

Droższy model zaoferuje 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB nośnik SSD. Ten model kosztować będzie 629 Euro.

Na rynku pojawi się także flagowy wariant z nieco wydajniejszym układem Intel Core m3 8100Y należącym do 8 generacji procesorów Core. Razem z mocniejszym procesorem otrzymamy 256 GB dysk SSD. Niestety na razie nie znamy ceny najdroższego wariantu.

Źródło: gizmochina.com