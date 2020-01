Zdjęcia Xbox Series X pokazują wszystkie porty

W sieci znalazły się pierwsze zdjęcia następcy Xbox One. Zdradzają one, jakie porty będzie mieć urządzenie.

Od kiedy Microsoft oficjalnie ogłosił Xbox Series X, w sieci zaczynają pojawiać się rozmaite plotki i przecieki na jej temat. Dzisiaj użytkownik serwisu Neogaf, publikujący jako CurryPanda, opublikował zdjęcia urządzenia. Oczywiście jak zawsze w takich przypadkach, należy podchodzić do nich z ograniczonym zaufaniem - to może być nowa konsola Microsoftu (a przynajmniej jej prototyp, jak widzimy na naklejce), ale równie dobrze nie musi. Co widzimy na zdjęciu? Dwa porty USB - prawdopodobnie 3.0 typu A - port Ethernetowy, optyczne wyjście audio, port HDMI oraz szerokie złącze.

Z przodu widać tylko pojedynczy port USB typu A, przycisk zasilania oraz czytnik płyt.

Jak widzimy, zdjęcie tyłu pokazuje otwory wentylacyjne, aczkolwiek jeśli jest to prototyp, ich rozkład w finalnej wersji może wyglądać całkiem inaczej. Zauważmy, że na naklejce znajduje się numer seryjny urządzenia - co pozwoli Microsoftowi łatwo wykryć, kto odpowiada za opublikowane w sieci zdjęcia.

Tak czy owak - to, co widzimy, potwierdza słowa jednego z szefów projektu, który twierdził, że już korzysta z nowej konsoli.