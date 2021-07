Zdjęcie wykonane z dokładnością atomową i nowy rekord Guinnessa

Świat nauki i technologii jest połączony nierozerwalnie, czego dowodem jest najnowsze zdjęcie atomów. Nikt dotąd nie wykonał ich fotografii w takiej rozdzielczości.

Nie ma na świecie innego urządzenia, które umożliwiłoby obserwację, a także rejestrację elementów o mikroskopijnej wielkości. Mowa oczywiście o mikroskopie. Od opracowania pierwszego modelu urządzenia minęło już wiele lat i od tamtej pory sporo się zmieniło. Kolejne sprzęty tego typu są coraz nowocześniejsze i stale udoskonalane technologicznie, aby osiągać niewyobrażalne dotąd efekty. Pierwotnie bowiem mikroskopy były wyłącznie optyczne, jednak skonstruowano także teleskopy elektronowe, wykorzystujące wiązkę elektronów, zamiast wiązki światła. Teraz natomiast, mamy do czynienia z nowym typem urządzenia oraz nowatorską metodą powiększania i obrazowania obserwowanych elementów.

Ptychografia - przyszłość nauki i technologii

Badacze z Cornell University opracowali mikroskop, którego działanie oparte jest na ptychografii. W największym skrócie, jest to metoda obliczeniowa, która pozwoliła naukowcom na uzyskanie obrazu o skali pojedynczych atomów. Oto efekt, za który naukowcy w 2018 roku otrzymali miejsce w Księdze rekordów Guinnessa (Źródło: Cornell University) Co istotne, było to dotąd niemożliwe z powodu naturalnych procesów związanych z powiększaniem opartym na elektronach, takich jak interferencja, które uniemożliwiały dotychczas uzyskanie efektów o takich parametrach. Zastosowanie ptychografii pozwoliło badaczom z Cornell na przezwyciężenie trudności, za co ich osiągnięcia wpisano w 2018 roku do Księgi rekordów Guinnessa.

Kolejny rekord naukowców

Zespół badawczy z Uniwersytetu Cornell nie spoczął jednak na laurach i właśnie pobił swój dotychczasowy rekord, również dzięki zastosowaniu ptychografii. Efektem tych działań jest pierwsza na świecie fotografia materiału, wykonana z dokładnością atomową w przybliżeniu od 30 do 50 nm. Najnowsze zdjęcie, wykonane z dokładnością atomową od 30 do 50 nm (Źródło: Cornell University) Na zdjęciu znajduje się kryształ ortoskandatu prazeodymu (PrScO3), którego próbka została powiększona dzięki nowatorskiej metodzie około 100 milionów razy. Do czego jednak można wykorzystać ten nowy, niezwykły potencjał. Poza badaniami naukowymi oczywiście, może mieć to zastosowanie w rozwoju nanotechnologii, której największym obecnie wyzwaniem są możliwości budowania struktur elektronicznych w skali nano. Jednak dokonania amerykańskich badaczy sprawiają, że jest to w perspektywie czasu bardziej realne, niż kiedykolwiek dotąd.

