Zdobądź edycję kolekcjonerską Dying Light 2 i wesprzyj WOŚP

Sprawdź, jak zdobyć wyjątkową edycję kolekcjonerską Dying Light 2 i jednocześnie wesprzeć WOŚP.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z nami już 30 raz. Tegoroczna edycja "gra" pod hasłem „Przejrzyj na oczy” bowiem zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie okulistyki dziecięcej. Wczoraj odbył się "Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" i ogłoszono, że Polacy z pomocą WOŚP zebrali już ponad 136 milionów złotych. To jednak nie koniec, na konto fundacji wciąż wpływają pieniądze od darczyńców, a to m.in. za sprawą licznych licytacji.

Jeśli chcecie wesprzeć tegoroczną edycję WOŚP i jednocześnie zdobyć wyjątkowe wydania nadchodzącej produkcji studia Techland - Dying Light 2 Stay Human, to mamy dla was kilka propozycji.

Pierwsza z nich to edycja kolekcjonerska Dying Light 2 na PC, która obecnie jest już niemal niedostępna w sprzedaży. Co więcej, jest to wyjątkowa propozycja dla fanów, bowiem na pudełku z grą znajdują się podpisy twórców. Obecnie trwają dwie takie licytacje w serwisie Allegro. Pierwsza z nich zakończy się już 5 lutego, druga natomiast dzień później.

Przypominamy, w skład edycji kolekcjonerskiej Dying Light 2 Stay Human wchodzą:

Gra Dying Light 2 na wybraną platformę

Zawartość Edycji Deluxe (m.in. dodatkowe DLC, które ukaże się po premierze gry oraz cyfrowe dodatki)

Steelbook

Artbook

Statuetka „Obrońca Miasta” z lampką UV

Latarka UV

Mapa Miasta

3 pocztówki

Pakiet naklejek „Głos Miasta”

List z podziękowaniem od dyrektora kreatywnego

Jeszcze ciekawiej prezentuje się wyjątkowe wydanie Dying Light 2 Stay Human, które oryginalnie trafiło tylko do wybranych redakcji i influencerów. W jego skład, oprócz całej zawartości edycji kolekcjonerskiej (na PC), wchodzą jeszcze:

Pięknie wykonany dziennik

Plecak z logiem Dying Light 2

Replikę broni samoróbki

Naklejki

Ręcznie robione rękawiczki

Ręcznie robiona maseczka na twarz

Łom z logiem gry

Wyjątkowe opakowanie - skrzynia (wzorowana na tych, które pojawiają się w grze)

Licytacja tego wyjątkowego wydania potrwa do 7 lutego i możecie wziąć w niej udział tutaj. Premiera Dying Light 2 Stay Human odbędzie się już 4 lutego na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

