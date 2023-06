Zdobądź przerażającą grę za darmo! Lepiej się pośpieszyć

Lubisz się bać, a nie przepadasz za strzelaniem, wybuchami itp.? Jeśli tak, mamy coś dla Ciebie.

Frictional Games to szwedzki deweloper, który ma na swoim koncie ciepło przyjęte horrory z serii Penumbra oraz Amnesia. Wczoraj zadebiutowała kolejna odsłona tej drugiej linii gier - Amnesia: The Bunker. Ale... nie będę o niej pisać. Napiszę natomiast, że z okazji premiery deweloper udostępnił całkowicie za darmo inny tytuł. Jest to Amnesia: A Machine for Pigs - produkcja wydana dokładnie 10 lat temu. O co w niej chodzi?

Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie na stronie:

Rok 1899

Bogaty przemysłowiec Oswald Mandus budzi się w swoim łóżku trawiony gorączką i nawiedzany przez sny o mrocznej, piekielnej maszynie. Dręczony wizjami związanymi z zakończoną katastrofą ekspedycją do Meksyku, załamany niespełnionymi marzeniami o zbudowaniu industrialnej utopi, wyniszczony poczuciem winy i tropikalną chorobą, wkracza do prawdziwego koszmaru. W domu panuje cisza, a jego fundamenty drżą za sprawą jakiejś piekielnej maszyny. Mandus wie tylko to, że jego dzieciom grozi straszliwe niebezpieczeństwo i że musi je ocalić.

Podobnie jak poprzednia część, zatytułowana "The Dark Descent", nowa odsłona stanowi produkcję, w której najważniejszą rolę odgrywają fabuła, eksploracja oraz nieustanny lęk przed nieznanym. Znajdziesz w niej klasyczną rozgrywkę znaną z "Amnesii", interakcję opartą na prawach fizyki oraz charakterystyczne połączenie wysokiej jakości gry z niskimi wymaganiami sprzętowymi.

Amnesia: A Machine for Pigs to produkcja, która jest całkowicie odmienna od takich tytułów, jak choćby Resident Evil. Nie mamy tu dynamicznej akcji, a powoli snutą opowieść, która buduje coraz większe napięcie. Jeśli chcesz spróbować, do 9 czerwca możesz uzyskać grę za darmo. Rozdawana jest na platformie GOG. Jeśli się nie boisz - kliknij tutaj.

Źródło: własne