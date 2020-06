Zdobądź tańsze bilety na Orange Warsaw Festival 2021 - sprzedaż właśnie ruszyła

Klienci Orange mogą kupić bilety i karnety tańsze o 15% na przyszłoroczną edycję Orange Warsaw Festival. Impreza odbędzie się 4 i 5 czerwca 2021 na terenie Toru Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu. Jak odebrać zniżkę?

Orange Warsaw Festival to długo wyczekiwana impreza muzyczna, która odbywa się co roku w czerwcu na terenie Toru Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu. Niestety z powodu zagrożenia epidemicznego tegoroczna się nie odbędzie. Jednak jak zapowiedzieli organizatorzy trwają przygotowania do festiwalu w roku 2021 - do sprzedaży trafiły właśnie bilety Regular Tickets, które będą do kupienia do 20.05.2021 r. lub do wyczerpania puli. Na klientów sieci komórkowej Orange czeka 15% zniżka zarówno na karnety, jak i bilety jednodniowe. Jak skorzystać z okazji?

15% zniżki na festiwal dla klientów Orange

Aby skorzystać ze zniżki na Orange Warsaw Festival użytkownicy telefonu komórkowego w Orange mogą wysłać SMS-a o treści ASOWF pod numer 693, natomiast osoby korzystające z usług stacjonarnych, np. Neostrady, telefonu stacjonarnego lub Orange Free, powinny zalogować się na stronie asowf.orangemusic.pl i wypełnić formularz. Na telefon komórkowy powinien przyjść SMS z kodem, który należy następnie wpisać w odpowiednie pole na altersklep.pl.

Jeśli kupujecie bilet przez eBilet.pl, należy wysłać SMS-a o treści OWF pod nr 693 lub zalogować na owf.orangemusic.pl, a otrzymany SMS-em kod wpisać na ebilet.pl.

Ceny biletów na Orange Warsaw Festival 2021:

Karnet dwudniowy - 469 zł. Ze zniżką dla klientów Orange - 399 zł .

dla klientów Orange - . Bilet jedniodniowy - 309 zł. Ze zniżką dla klientów Orange - 263 zł.

Pozostałe bilety: karnet dwudniowy VIP za 999 PLN oraz bilet jednodniowy VIP za 629 PLN.

Bilety kupione na tegoroczną edycję są ważne na przyszłoroczną edycję Orange Warsaw Festival .