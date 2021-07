Zegarki Samsung Galaxy Watch 4 na nowych filmach!

Portal SamMobile opublikował właśnie nowe filmy zapowiadające zegarki Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic Samsunga.

Do wydarzenia Galaxy Unpacked, na którym Samsung planuje zaprezentować światu wiele nowych urządzeń, w tym składane smartfony Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 oraz nową linię zegarków Galaxy Watch 4 pozostały zaledwie dwa tygodnie. Wydaje się jednak, że o samym wydarzeniu wiemy już wszystko, ponieważ co chwilę w sieci pojawiają się nowe informacje dotyczące planowanych prezentacji. W tym artykule na bieżąco przekazujemy wam wszystkie nowości dotyczące smartwatchy Galaxy Watch.

Już od dłuższego czasu wiemy o nich niemal wszystko, od rozmiaru i designu, do systemu operacyjnego i funkcji. Tym razem jednak portal SamMobile opublikował dwa krótkie filmy, które rzekomo będą transmitowane w trakcie Galaxy Unpacked. Możecie zobaczyć je poniżej:

And the Galaxy Watch 4 Classic... pic.twitter.com/Hc4bC2Lhrj — SamMobile (@SamMobiles) July 27, 2021

Jak widać, są one poświęcone dwóm modelom zegarków inteligentnych Samsunga: Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic i prezentują niektóre z funkcji, które zaoferują one użytkownikom. Dowiedzieliśmy się, że zegarki będą wyposażone w czujnik BIA (ang. Bio-Electrical Impedance Analysis), który będzie w stanie zmierzyć poziom tłuszczu w ciele użytkownika. Zobaczyliśmy też kilka podstawowych funkcji, takich jak krokomierz, możliwość monitorowania snu oraz GPS. Są to oczywiście jedne z wielu możliwości smartwatchy koreańskiego producenta. W krótkich teaserach możemy także zobaczyć jak różnić będą się tarcze obu zegarków. Model Galaxy Watch 4 Classic ma być dużo bardziej "poważny" od podstawowej wersji.

Zobacz również:

Zegarki Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic mają zostać oficjalnie zaprezentowane podczas wirtualnego wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się 11 sierpnia. Samsung nie podał jeszcze cen smartwatchy, jednak kanadyjski oddział Amazon jakiś czas temu niechcący pokazał, ile przyjdzie nam za nie zapłacić. Najtańszy model Galaxy Watch 4 ma kosztować 309 dolarów kanadyjskich, czyli nieco poniżej 1000 złotych. Za Galaxy Watch 4 Classic przyjdzie nam zapłacić co najmniej 463 dolary kanadyjskie, czyli około 1500 złotych.