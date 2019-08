Żegnaj Android Q, witaj Android 10 - nowe nazewnictwo Google

Ostatnim wydaniem, którego nazwa ma związek ze słodyczami pozostanie wersja 9.0 Pie.

Po sześciu betach, które zostały upublicznione nadal niewiele wiemy o nowym systemie Android. Jedno pytanie wysuwało się jednak na pierwszy plan. Internauci z całego świata zastanawiali się, jaki deser zaczyna się od litery Q?

Jak się szybko okazało możliwości nie jest wiele, a większość z nich nie nadaje się na nazwę nowego systemu operacyjnego od Google. Nazwy takie, jak Android Quik lub Android Quesito brzmią po prostu źle. Dodatkowo w przypadku drugiej opcji w części krajów pojawił by się problem z poprawną wymową.

Problem został jednak rozwiązany. Google porzuciło swój system nazewnictwa mobilnych systemów Android nazwami znanych słodyczy. Przypominamy, że na rynku były wydania Ice Cream Sandwich, Kitkat lub Nougat.

Od teraz nowe wersje Android'a podobnie, jak iOS opisywane będą liczbami. Android Q to, jak łatwo się domyśleć po prostu Android 10.

Google nie mówi, że decyzja o zmianie nazewnictwa wynika z problemów ze znalezieniem deseru, którego nazwa zaczyna się literą Q. Przedstawiciele informują, że firma od dłuższego czasu planowała ten ruch. Wyszukiwarkowy gigant argumentuje ją informując, że "Ciasta (pies) nie są w niektórych miejscach deserem, a pianki (marshmallows), choć pyszne, nie są popularnym przysmakiem w wielu częściach świata".

Mimo wszystko decyzja ta może dziwić. W końcu Google przyzwyczaiło nas, że praktycznie od początku istnienia Androida każda kolejna edycja posiadała nową nazwę, która pochodziła od słodyczy. Dodatkowo logotypy, które oficjalnie używane były do promocji systemów również je wykorzystywały. Co ważne kolejne litery alfabetu takie, jak R, S, T byłyby łatwe do wykorzystania. Nie pozostaje nam nic innego, jak przyzwyczajenie się do nowego systemu nazewnictwa, ale podświadomie wolelibyśmy, aby Google pominęło jedną literkę zamiast całkowicie zmieniać nazewnictwo systemu.

Wraz ze zmianą nazwy, Google postanowiło odświeżyć również logo Androida, aby nadać mu "bardziej nowoczesny, przystępny wygląd". Litery w logo nie są już zielone, ale klasyczna głowa Androida nadal jest obecna.

Android 10 zostanie wprowadzony na telefony z serii Pixel oraz inne urządzenia "w najbliższych tygodniach". Wśród nowości znajdzie się tryb ciemny, zmiany w nawigacji za pomocą gestów oraz wiele innych poprawek i całkowicie nowych funkcji.