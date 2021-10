Zemsta pięciu sióstr - czas na nowy serial Netflixa

Jeżeli jesteście fanami dramatów, to zdecydowanie nie możecie ominąć serialu "Zemsta pięciu sióstr"! O czym opowiada i kogo zobaczymy na wielkim ekranie?

Dziś na platformie Netflix pojawi się pierwszy sezon nowego serialu o tytule "Zemsta pięciu sióstr". Łączy on w sobie cechy dramatu oraz filmu akcji. Fabuła opowiada historię tytułowych pięciu spokrewnionych ze sobą kobiet z identycznym oznaczeniem. Próbują one dotrzeć do sedna ich przeszłości, co okazuje się bardziej skomplikowane, niż to założyły na początku. W rolach głównych pojawiają się: Zuria Vega ("Morze miłości"), Renata Notni ("Morze miłości"), Oka Giner ("Córka innej matki"), Juanita Arias oraz Sofia Engberg.

fot. Netflix

Zemsta pięciu sióstr

Pięć kobiet z tym samym znamieniem na skórze poszukuje prawdy o swojej przeszłości. Odkrywają szereg tragicznych w skutkach kłamstw, za którymi stoi potężny polityk.

Obsada: Zuria Vega, Renata Notni, Oka Giner, Juanita Arias, Sofia Engberg, Carlos Ponce, Ivan Amozurrita, Federico Espejo, Jorge Antonio Guerrero, Ludyvina Velarde, Veronica Merchant, Maurico Isaac, Fernando Becerril

Gatunek: Dramat, Akcja

Dramat, Akcja Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Kategorie: Mroczny

Mroczny Kategoria wiekowa: 16+

