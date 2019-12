Zen 3 - moc większa nawet o 20%

AMD pracuje nad tym, aby zaoferować mocniejsze i wydajniejsze procesory użytkownikom.

Po premierze Ryzen AMD rzuciło rękawicę Intelowi i od tego czasu obie firmy pracują nad przegonieniem konkurenta pod względem wydajności i mocy procesorów. Zen 3 ma mieć całkiem nową architekturę, a także moc o 20% większą od poprzednika. W chwili obecnej AMD testuje architekturę serwerową nowej generacji, o nazwie Milan. Zarówno Milan, jak i Ryzen 4000 będą mieć taką samą architekturę oraz procesor 7 nm w litografii EUV, co wskazuje na to, że w Milanie znajdzie się Ryzen. Jak podaje Red Gaming Tech, testy Zen 3 wykazały, że znacząco zwiększa się szybkość komunikacji, dzięki czemu wydajność wzrasta o 10-20%.

Jak zapowiada AMD, Zen 3 ma dostarczyć "to, czego oczekujesz od nowoczesnej architektury". W odróżnieniu od przeskoku pomiędzy Zen+ a Zen 2, gdzie zmieniono dwa ośmiordzeniowe CCX (core complex) na jeden samodzielny, ośmiordzeniowy CCD, Zen 3 ma mieć zunifikowany CCD. W teorii da to dwie rzeczy: bardzo mocno ograniczy opóźnienia w komunikacji pomiędzy rdzeniami oraz zwiększy wielkość cache L3 w każdym rdzeniu. W teście przeprowadzonym przez TechSpot, Zen 3 ze zunifikowanym CCD pokazał, że przy Core i-9900K i taktowaniu 4 GHz najmniejsze opóźnienia wynosiły 46,5 ns, a w najgorszym przypadku było to 52,6 ns. Przy użyciu Ryzen 7 3700X z dwoma CCX, najlepszy wyniki wynosił 30,2 ns, zaś najgorszy - 84,6 ns. Oznacza to, że Zen nadaje się lepiej do mniej wymagających zadań, przy których z kolei wygrywa Intel.

Źródło: TechSpot

Co najważniejsze - Zen 3 jest technicznie gotowy, ale do jego premiery rynkowej pozostało co najmniej pół roku. Prawdopodobnie zadebiutuje wraz z procesorami Ryzen 4000. Czy Intel będzie mieć gotową odpowiedź? Zobaczymy.