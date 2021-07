Zen 4 na pewno w przyszłym roku razem z odświeżonym Ryzen 5000

Dr. Lisa Su, szefowa AMD, poinformowała, że wszystko idzie zgodnie z planem i oczekiwane procesory pojawią się w 2022 roku.

AMD Zen 4 to nowa linia procesorów AMD, która ma skutecznie rywalizować z procesorami Intela. W chwili obecnej modele Ryzen 5000 korzystają z architektury Zen 3, jednak wraz z pojawieniem się nowej mają zostać odświeżone i korzystać z Zen 4. Jednak przyjdzie nam na to poczekać - planowany debiut tych układów to druga połowa 2022 roku. Choć pierwotne plany zakładały połowę roku, a nawet kwieceń, sytuacja na rynku jest taka, że trzeba zaczekać, aż łańcuchy produkcyjne wrócą do normy.

AMD Zen 4 będzie odświeżoną serią Zen3+/Zen3 3D V-Cache, która zadebiutuje pod koniec tego roku. W architekturze tej powstanie seria Epyc 7004 - "Genoa", a także APU o nazwie "Phoenix". Będą zawierać zintegrowaną grafikę RDNA 2. Zen 4 wymaga nowej platformy, wspierającej pamięć DDR5. A póki co AMD narzeka na brak możliwości wyprodukowania takiej ilości kart graficznych Radeon RX 6000, aby sprostać popytowi na rynku. Na szczęście świat wychodzi z kryzysu i zapewne produkcja powróci na poprzednie tory.

