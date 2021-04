Zen 5 - pojawiają się pierwsze przecieki!

Według nich "czerwoni" mają zamiar wprowadzić architekturę big.LITTLE, czyli pójść w ślady Intela.

AMD ma się ostatnio po prostu rewelacyjnie - producent odnotował doskonałe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 i zapowiedział zwiększenie produkcji w drugim. Wiemy również, że pracuje nad kolejnymi produktami z rodziny Zen, w tym Zen 5. Jak donosi serwis MoePC, procesory z tej linii będą korzystać z rozwiązań hybrydowych na wzór chipów Intela z rodziny Alder Lake. Czyli połączą duże, wysokowydajne rdzenie z mniejszymi, energooszczędnymi.

Zen 5 ma pojawić się najpierw w procesorach Ryzen 8000. Ich nazwa kodowa to Strix Point. Mają mieć osiem dużych rdzeni Zen 5 wykonanych przez TSMC w procesie litograficznym 3 nm oraz cztery mniejsze - o których informacji nie podano. Zgadza się to z tym, co wiemy - TSCM testuje 3 nm w tym roku i planuje masową produkcję układów korzystających z tego rozwiązania w 2022. Z kolei na Zen 5 przyjedzie poczekać dłużej - ujawnione przez AMD plany mówią o premierze w roku 2024, więc TSCM będzie mieć mnóstwo czasu na testy. I po pierwszych podaje, że 3 nm to 25-30% mniej zapotrzebowania na energii przy wzroście wydajności 10-15% oraz zwiększeniu gęstości tranzystorów 1,7 raza. Oczywiście porównujemy parametry do procesu 5 nm.

Natomiast korzystające z procesu 6 nm Zen 3+ - nazwa robocza Warhol - zostało wycofane z planów. Główna przyczyna to problemy z łańcuchem produkcyjnym. Zen 4 pozostało na swoim miejscu, czyli w planach na lata 2022-2023.

