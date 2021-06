Zen4 i RDNA3 dopiero pod koniec 2022 roku?

Najnowszy przeciek mówi nam, że nowa architektura procesorów oraz nowe GPU szybko światła dziennego nie ujrzą.

Wyciek pojawił się na Twitterze, a odpowiada za niego @Broly_X1, który już wcześniej opublikował terminarz premier planowanych przez AMD. Sam producent nie pokazał na targach Computex 2021 żadnych nowości, ani też nie potwierdził prawdziwości wycieku. Z drugiej strony - nie zaprzeczył. Z tego, co wiemy z przecieków i plotek, architektura Zen4 będzie korzystać z procesu technologicznego 5 nm, a najnowsze wieści mówią o jej premierze w ostatnim kwartale 2022 roku.

Oczywiście to jeszcze sporo czasu i producent może zmienić swoje plany. Ale jak dotychczas wszystkie przecieki @Broly_X1 się sprawdzały, więc możemy przyjąć, że końcówka 2022 roku to równoczesny debiut architektury procesorów Zen4 oraz procesorów graficznych RDNA3. Podaje również, że Zen3 XT zostanie odświeżone na początku przyszłego roku, a dopiero potem nadejdzie Raphael. A co z następcami Radeon 6000? Niestety, na temat serii Radeon 7000 nie ma póki co żadnych wieści.

Źródło: VideoCardz