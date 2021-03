Zenbox - hosting z ludzką twarzą

Zenbox to jedna z ciekawszych propozycji hostingu na naszym rynku. W przeciwieństwie do innych firm oferujących swoje serwery nie mamy do czynienia z gigantyczną korporacją. To duży atut, gdy po drugiej stronie są ludzie, a nie wielka machina, szczególnie dla małych i średnich firm oraz osób prywatnych. Co oferuje Zenbox? Jak założyć konto na Zenbox i jak z niego korzystać? Sprawdziłem na własnej skórze i już wiem, dlaczego będę polecał go zarówno czytelnikom, jak i znajomym.

Spis treści

Zenbox to polska firma założona w Częstochowie, ale jej zespół rozproszony jest po całym kraju. Nazwa tego hostingu też nie jest przypadkowa. Nawiązanie do nurtu buddyzmu jasno sugeruje, że mamy mieć spokojną głowę korzystając z usługi. Najważniejsze jednak, czy nie są to czcze słowa i czysty zabieg wizerunkowy twórców. Postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda w praktyce – zakładając sobie serwer i myśląc o tworzeniu strony firmowej.

Wybierz jeden z planów Zenbox skrojony na miarę twojego biznesu

Wybierając hosting, pierwszym zadaniem, przed jakim stoimy, zawsze jest dobór oferty do naszych potrzeb. W przypadku Zenbox do wyboru mamy trzy plany:

- Hosting Firma 10K

- Hosting Ebiznes 25K

- Hosting Profesjonalny 50-100K

Oferty te różnią się mocą serwerów, co przekłada się na wydajność. Oprócz tego sama powierzchnia na stronę internetową i pocztę e-mail jest niezależna. Domyślnie to zawsze 25 GB na stronę www i 50 GB na pocztę. Natomiast możemy tę przestrzeń rozbudować odpowiednio do 100 GB i 2 TB. Strona www ulokowana jest na szybkich dyskach SSD. To, co istotne, to transfer zawsze jest nie limitowany, podobnie jak liczba kont pocztowych, domen czy baz danych. Niezależnie od pakietu możemy też liczyć na kopie bezpieczeństwa wykonywane 4 razy dziennie oraz wsparcie klienta 24/7.

Co istotne, wybierając przelew tradycyjny, a nie szybką metodę płatności, możemy od razu zacząć korzystać z usługi oraz testować ją bez żadnych opłat, a nawet podpinania karty etc. przez 14 dni. Ceny za hosting – obecnie promocyjne – zaczynają się od 99 złotych brutto rocznie.

Warto zajrzeć również na zaplecze Zenbox. Serwery firmy bazują na infrastrukturze Beyond.pl. To najbezpieczniejsze Centrum Danych w Polsce. W całej Europie zaledwie trzy Centra Danych posiadają tak wysoki poziom bezpieczeństwa według aktualnych ocen. W dodatku jak najbardziej jest to ekologiczny serwer, sto procent energii zasilającej serwery Zenbox pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Hosting już mam, ale co z domeną?

Bez domeny niewiele zdziałamy z naszym hostingiem. Oczywiście warto kupić domenę dopasowaną do naszych potrzebom, zwłaszcza że nie jest to duży wydatek. Podstawowa domena .pl przy rejestracji kosztuje 12,18 zł, a jej odnowienie 109,47 zł. Mowa o cenach brutto. To nie jest duża kwota jeśli zależny nam na świetnym adresie e-mail i budowie marki osobistej w sieci. Tym bardziej, gdy mówimy o rozwiązaniu biznesowym dla firmy. Z zażenowaniem spoglądam właśnie na maila z urzędu gminy, który przyszedł z adresu na wp – absolutnie nie ma to nic wspólnego z profesjonalizmem.

Najlepsze jest jednak to, że na start wcale nie musimy kupować domeny. Aby wypróbować hosting czy zacząć stawiać pierwsze kroki, możemy skorzystać z adresu Zenbox. Będzie to domena z końcówką .stronazen.pl – w sam raz na dobry początek i pierwsze testy. Z własnym profesjonalnym adresem można poczekać, aż będziemy pewni, że chcemy działać w pełni.

Certyfikat SSL bez kłopotów

Przy zakładaniu konta i kupowaniu hostingu zobaczymy jeszcze pytanie o wybór certyfikatu SSL. To, co doceniam w Zenbox to fakt, że od razu proponowany jest nam też certyfikat szyfrowanego, bezpiecznego połączenia i to także w wariancie darmowy. Zdecydowana większość hostingów oferuje dostęp do bezpłatnego Let’s encrypt, ale możliwość skorzystania z niego wymaga naszej wiedzy, czasem pewnych umiejętności, a czasem uporu, aby móc z niego skorzystać. Dostawcy wolą promować inne rozwiązania, na których zarabiają. W Zenbox na start otrzymujemy jasny wybór. I takie fair podejście do klienta bardzo cenię.

Panel Zenbox – wszystko na wierzchu

Kolejnym pozytywnym zaskoczeniem związanym z użytkowaniem Zenbox jest przejrzystość panelu administracyjnego. Od razu wiemy, jakie jest "wysycenie konta" jeśli chodzi o wizyty unikalnych użytkowników, jak wykorzystujemy pocztę czy powierzchnie www. Widzimy nieopłacone faktury czy nadchodzące płatności, ale też nie jest to krzyk dostawcy „zapłać, zapłać natychmiast”, jak w wielu innych usługach internetowych. Na wierzchu są też wszelkie istotne dane dostępowe (oczywiście bez haseł), czyli dane serwera do ustawienia skrzynek pocztowych, dane do FTP dla firmy IT, którą ewentualnie zatrudnimy przy tworzeniu naszego serwisu. Nie musimy wchodzić na kolejne ekrany, wszystko jest pod ręką.

Pod ręką jest też baza wiedzy i szereg innych informacji, które mogą nam pomóc. Ale jeśli potrzebujemy szerszego wsparcia to mamy też formularz zgłoszeniowy, który jest czytelną, najprostszą i szybką drogą do uzyskania niezbędnego wsparcia. Korzystając z niego, możemy szybko przejść przez proces migracji z innej usługi hostingowej i uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania związane z naszym serwerem. Co ważne odpowiedzi zwykle uzyskujemy już po kilku chwilach. Zadałem testowe zapytanie i już po 5 minutach miałem kompleksowo podane konkretne rozwiązanie. Nie była to wiadomość wygenerowana z automatu. Ten szybki czas reakcji i personalizowane podejście do problemu to największy atut mniejszych firm hostingowych.

W bocznym menu odnajdziemy odnośniki do zarządzania domenami, serwerem, pocztą, kopiami zapasowymi, opcjami zaawansowanymi oraz pomocy. W poszczególnych miejscach znajdziemy wszystko, co niezbędne do posiadania pełnej kontroli nad naszym serwerem, domenami oraz skrzynkami pocztowymi. Osobiście zwracam uwagę na czytelność tych elementów i sensowne rozłożenie. W wielu dużych serwisach hostingowych dotarcie, chociażby do rekordów MX przy poczcie oznacza "przeklikanie" się przez 4-5 podstron – tu mamy to od razu pod ręką.

Rozpoczęcie profesjonalnej przygody z własnym serwisem nigdy nie było tak proste

Współcześnie wiele usług - m.in. WordPress, Joomla, platformy e-commerce PrestaShop, Magento - oferuje instalacje popularnych systemów zarządzania treścią. Sęk w tym, że odnalezienie tych opcji nie zawsze jest jasne. I tu znów – Zenbox w zakładce serwer ma po prostu odnośnik do „Aplikacji”. Tam znajdziemy cały katalog aplikacji webowych posegregowany według czytelnych kategorii. Chcemy postawić forum lub Wiki? Żaden problem. Instalacja WordPress? Łatwizna. W dodatku wszystko jest opisane, dostępne są wersje demo i przykłady wykorzystania. – tak jakbyśmy korzystali z Google Play lub AppStore tylko dla naszego serwera, a nie smartfona.

To duże ułatwienie, które sprawia, że każdy z nas może zacząć tworzyć swój serwis. Oczywiście, że gdy przychodzi moment rozwoju, warto postawić na doświadczoną ekipę IT. Natomiast od czegoś trzeba zacząć. Wybierając Zenbox możemy od razu skorzystać z popularnych platform i narzędzi. Jednocześnie unikniemy problemów z ustawieniami. To daje nam możliwość korzystania od startu z dobrych rozwiązań, które w przyszłości można łatwo skalować.

Zenbox – hosting jak każdy inny?

W ostatnich latach miałem okazję korzystać z rozwiązań czołowych graczy hostingowych na naszym rynku, przyglądać się rozwiązaniom technologicznych gigantów czy użytkować serwery od mniejszych firm. Te usługi w dużej mierze są do siebie podobne, w dodatku konkurencja wymusza zbliżone ceny. Mogą konkurować między sobą jeśli chodzi o szeroko pojęty UX, czyli user experience a po polsku doświadczenie użytkownika. To uzyskiwane jest właśnie poprzez wygląd serwisu, jego funkcjonalność oraz obsługę klienta.

W przypadku hostingu oba aspekty są niezwykle ważne. Nawet przy najczytelniejszym panelu admina często potrzebujemy skorzystać z obsługi klienta, która musi reagować niemal natychmiast, zwłaszcza w przypadku biznesowego korzystania z konta. Czas to pieniądz dlatego istotne jest szybkie i skuteczne wsparcie. Tu widać, że ten czas użytkownika jest ceniony, zarówno ze względu na błyskawiczną obsługę, jak i przejrzysty interfejs. Zenbox w moim odczuciu jest jedną z najbardziej „prokonsumenckich” usług hostingu na rynku i to skłania mnie do rekomendacji.