Zespół The Sims zatrudnił fanów gry!

Wczoraj miała miejsce 21 rocznica powstania serii The Sims i z tej okazji twórcy zapowiedzieli niespodziankę dla fanów gry! Co szykują?

Czwartego lutego miała miejsce 21 rocznica powstania serii The Sims. Chociaż w ostatnim czasie pojawiało się wiele spekulacji dotyczącej tego jak twórcy postanowią świętować taką rocznicę, to nikt nie spodziewał się tego co nastąpiło. Okazało się, że studio Maxis postanowiło zaprosić utalentowanych fanów serii do tworzenia wspólnie prezentu dla społeczności The Sims, którego premierę zapowiedziano na 25 lutego.

Grab a Simsmapolitan! We're 21! ????????

To celebrate, we’ve partnered with some talented creators to create a gift for our community, by our community #YouMakeTheSims ????

We can’t wait to share on Feb 25th! What is your favorite thing about The Sims community????? #TheSimsTurns21 pic.twitter.com/lKGQypw850 — The Sims (@TheSims) February 4, 2021

Wpis na Twitterze w angielskiej wersji językowej nie ujawnia zbyt wiele. Poinformowali oni jedynie o "nawiązaniu współpracy z utalentowanymi twórcami", co może znaczyć wiele. Co ciekawe, francuski oficjalny funpage ujawnił już więcej, bo podał on wprost, że w sprawę zaangażowano 21 twórców.

Préparez votre meilleur Simsmapolitan ! ???? Les Sims ont 21 ans ! ????

Pour l'occasion, nous avons collaboré avec 21 créatrices/créateurs de talent pour préparer un cadeau pour la communauté ! ????

Rendez-vous le 25 février !

Quelle a été votre première expérience avec les Sims ? ???? pic.twitter.com/7shDBUiY3E — Les Sims (@LesSims) February 4, 2021

Ogromna społeczność fanów gry zawrzała wręcz od spekulacji o kim może być mowa. Jak się okazuje, jednym z 21 szczęśliwców prawdopodobnie jest LuumiaSims, który jest twórcą popularnych modyfikacji i zawartości niestandardowej dla The Sims 4. W swoim wpisie na Twitterze napisał, że nie może się doczekać, aż wszyscy zobaczą co pojawi się 25 lutego w The Sims 4. Jest to dokładnie ten sam dzień, w którym twórcy serii zapowiedzieli prezent dla społeczności.

Warto zaznaczyć, że LuumiaSims jest znany z tworzenia fryzur i strojów w stylu Maxis Match, więc prawdopodobnie 25 lutego możemy spodziewać się, że prezentem będzie dodatkowa zawartość do CAS. Jeżeli tak się stanie, to będzie to pierwszy raz w którym twórcy The Sims zatrudnili członków społeczności do tworzenia treści do gry!

