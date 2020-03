Zestaw AR od Apple dopiero w 2022 roku

Apple odracza wproawdzenie zestaw AR. Gogle pojawią się dopiero w 2022 roku.

Apple mocno angażuje się w rózwój technologi AR. Została ona zaimplementowana w systemie operacyjnym iOS oraz iPadOS, a najnowszy iPad Pro 2020 otrzymał LIDAR, który dodatkowo poprawia działanie rozszerzonej rzeczywistości. Stosowna matryca pojawi się także w wybranych modelach iPhone'a 12. Tymczasem najnowsze plotki donoszą, że Apple odroczyło w czasie wprowadzenie na rynek swoich gogli AR. Zestaw pojawi się na rynku dopiero w 2022 roku.

To dosyć dziwne posunięcie, ponieważ gigant z Cupertino od dłuższego czasu uważa, że AR to prawdziwy gamechanger na rynku nowych technologii.

Gogle AR podobnie, jak ładowarka AirPower to temat, który powraca do nas co jakiś czas. Apple posiada w swoim portfolio kilka projektów, które nie doczekały się realizacji. Kilka lat temu głośno było o rzekomym telewizorze HDTV od Apple, którym finalnie okazało się Apple TV. Od wielu miesięcy w sieci pojawiają się doniesienia o goglach AR produkowanych przez Apple, które mają zrewolucjonizować całą branżę technologiczną. Jest tylko jeden mały problem - nikt nigdy nie widział żadnego prototypu tego urządzenia.

Pierwsza plotka o goglach AR od Apple pojawiła się w 2018 roku. Informowano wtedy, że produkt pojawi się na rynku w 2020 roku. Później pojawiły się informacje wskazujące, że rozwój sprzętu został zaniechany. Teraz portal Digitimes twierdzi, że Apple finalnie wprowadzi gotowe gogle AR na rynek w 2022 roku.

Pod koniec ubiegłego roku do sieci wydostał się raport, z którego dowiedzieliśmy się, że Apple otwarcie poinformowała 1000 swoich pracowników o nadchodzących goglach AR. Dodatkowo odniesienia do tego typu urządzeń zostały znalezione w kodzie źródłowym systemu iOS 13.

Możliwe, że Apple faktycznie przygotowuje się do wprowadzenie gogli AR, ale z pewnością nie nastąpi to w najbliższym czasie. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że Apple obecnie skupia się na implementacji AR w swoich urządzeniach mobilnych.

