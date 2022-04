Zestawy chłodzenia Arctic – czy będą kompatybilne z nowymi gniazdami procesorów?

Socket AMD AM5 będzie pewnym wyzwaniem dla producentów coolerów. Czy urządzenia będą pasować do nowych gniazd?

Wszyscy fani AMD i miłośnicy komputerów czekają na nowe gniazdo AM5. Ma ono obsługiwać procesory Ryzen 7000, które zostaną wykonane w technologii LGA, czyli z pinami w gnieździe. AM5 będzie przypominać intelowskie gniazdo z ramką i boczną dźwignią. Dzięki odpowiednio skonstruowanej płytce (backplate) z ośmioma otworami, nie będzie problemu z montażem starszych zestawów chłodzących. Prawdopodobnie taka konstrukcja umożliwi montaż coolerów Arctic do socketu AM5.

Arctic to jeden z ważniejszych producentów radiatorów i wentylatorów do komputerów osobistych. Firma potwierdza, że użytkownicy coolerów zaprojektowanych do starszych socketów AMD AM4 nie będą mieli problemów z ich montażem do nowych gniazd AM5. Procesory AMD Ryzen 7000 do pecetów mają pojawić się w sprzedaży pod koniec 2022 roku. Według producenta coolerów ich montaż do gniazda AM5 mają umożliwić cechy mechaniczne socketu. Prawdopodobnie chodzi o te dodatkowe otwory na śruby w backplate. Arctic twierdzi, że wśród kompatybilnych coolerów znajdą się urządzenia Liquid Freezer II i Freezer 34 eSports. Czekamy na potwierdzenia kompatybilności od kolejnych producentów zestawów chłodzących.

Źródło: VideoCardz