Zestawy do wybielania zębów są niebezpieczne!

Testy wykazały, że aż 21 wybielaczy do zębów zawiera niedopuszczalne poziomy nadtlenku wodoru.

Chyba każdy marzy o idealnie białych zębach, niczym gwiazdy z Hollywood. Niestety wyniki testów przeprowadzone przez Which? eliminują jedną z możliwości wybielania. Chodzi o zestawy rozjaśniające zęby do domowego użytku, dostępne w większości portali aukcyjnych takich, jak eBay, Amazon czy Wish. Aż 21 z 36 przebadanych wybielaczy zawiera nielegalną ilość nadtlenku wodoru, który powoduje trwałe uszkodzenia zębów i poparzenia dziąseł. Zgodnie z prawem takie produkty powinny zawierać do 0,1% nadtlenku wodoru, a 100 razy więcej ustawowego limitu zawierało aż sześć produktów, spośród których pięć dostępnych jest na AliExpress za ok. 5 złotych.

Najniebezpieczniejszymi zestawami okazały się: Teeth bleaching gel kit od Oral Orthodontic Materials, Sunup teeth whitening gel Expsmile, Teeth whitening gel ZZ Shiny, Pro teeth whitening gel sklepu BMT oraz Professional bleaching kit z firmy Dear Beauty Official.

Sue Davis z Which? zwróciła uwagę na to, że samoregulacje na portalach aukcyjnych nie działają i narażają ludzi na zalew niebezpiecznych produktów:

Konieczne jest, aby rynek internetowy miał większą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo produktów sprzedawanych na stronach, a kupujący byli znacznie lepiej chronieni przed niebezpiecznymi i nielegalnymi przedmiotami.

Źródło: dailymail.co.uk