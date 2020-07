Zeszłoroczny iPhone 11 wydajniejszy od Samsunga Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra rozczaruje najbardziej wymagających użytkowników. Zeszłoroczny iPhone 11 jest wydajniejszy od niego zauważalnie wydajniejszy. Ciekawe, jak Galaxy Note 20 Ultra wypadnie na tle nadchodzącego iPhone 12.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra pojawi się na rynku w dwóch wersjach różniących się od siebie procesorami. Topowy flagowiec z Korei dostępny będzie w naszym kraju z autorskim układem Exynos 990, który rozczaruje nas swoją wydajnością. Najnowsze testy syntetyczne pokazują, że zeszłoroczny iPhone 11 jest wydajniejszy od nadchodzącego Galaxy Note 20 Ultra.

Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Note 20 Ultra w kolorze Mystic Bronze

Najnowszy przedstawiciel serii Galaxy Note oferowany będzie z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 Plus lub zauważalnie mniej wydajnym Exynos 990. Niestety w Polsce do sprzedaży trafi wersja z procesorem Exynos. Koreańczycy zdecydowali się pozostawić procesor z Galaxy S20 jednocześnie znacznie wzmacniając wersję na Stany Zjednoczone, która otrzyma dopiero co zaprezentowany procesor od Qualcomm.

Fani nie są zbytnio zadowoleni, a najnowsze wyniki testów syntetycznych tylko potwierdzają ich obawy. Samsung Galaxy Note 20 Ultra nie będzie wydajniejszy od znacznie tańszego, bazowego modelu Galaxy S20. Procesor Exynos 990 w dalszym ciągu ma problemy z przegrzewaniem się i obniżaniem taktowania układu graficznego, co jest widoczne w grach oraz podczas wykonywania skomplikowanych obliczeń.

W teście syntetycznym Geekbench flagowy Samsung Galaxy Note 20 Ultra osiąga odpowiednio 928 punktów w teście jednowątkowym oraz 2721 punktów w teście wielowątkowym.

Wyniki Samsunga Galaxy Note 20 Ultra

Dla porównania nasz redakcyjny iPhone 11 z 2019 roku osiąga 1331 punktów w teście jednowątkowym oraz 3193 punkty w teście wielowątkowym. Oznacza to, że już zeszłoroczny model jest wydajniejszy, a Apple przygotowuje się do wprowadzenia iPhone'a 12 z 5 nm procesorem Apple A14, który jeszcze bardziej pogłębi różnicę w wydajności pomiędzy Galaxy Note 20 Ultra, a urządzeniami od Apple.

Wyniki iPhone 11

