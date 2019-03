Zgadnij, jaki jest koszt materiałów do produkcji Galaxy S10+?

Jaki jest czysty koszt materiałów potrzebnych do wyprodukowania najdroższej wersji Galaxy S10, czyli Galaxy S10 +? Odpowiedź może Cię zaskoczyć!

Eksperci technologiczni z serwisu TechInsights.com rozłożyli Samsung Galaxy S10+ na czynniki pierwsze i określili koszt każdego elementu - zaczynając od podzespołów, kończąc na wyświetlaczu. Po zsumowania wartości wyszło im 370 euro, czyli niecałe 1600 złotych. A przypomnę - w Europie jego koszt (edycja z 8GB RAM i 512 pamięci) to 1250 euro, czyli ok. 5400 zł. Najdroższy element to wyświetlacz 6,4", wyceniony zaskakująco nisko - na 76 euro (ok. 330 zł), 10 euro mniej są warte modem oraz procesor telefonu. Potrójna kamera została wyceniona 50 euro (ok. 220 zł).

Cena materiałów użytych do produkcji wersji z 12GB RAM i 1TB miejsca na dane jest nieco wyższa ze względu na bardziej zaawansowane podzespoły. Oczywiście całe to wyliczenie kosztów należy traktować jako ciekawostkę - koszt materiału nie obejmuje wszystkiego, co stoi za produkcją, zaczynając od rozwijania i stosowania technologii, kończąc na wydatkach związanych z kampanią reklamową nowych smartfonów Samsunga.

