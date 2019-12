Zgarnij Tower of Time za darmo od GOG!

Finał Winter Sale na platformie GOG! Z tej okazji możecie otrzymać za darmo świetny, klasyczny RPG - Tower of Time. A poza tym - skorzystać z licznych zniżek!

Winter Sale na GOG.COM to możliwość skorzystania z ponad 2500 okazji, gdzie najlepsze rabaty wynoszą aż 95%! Ale przede wszystkim możecie odebrać darmową kopię Tower of Time. Jest to tytuł z gatunku klasycznych RPG osadzony w klimatach fantasy i z mnóstwem lokacji do odkrycia - pełna kampania fabularna przewiduje aż 50 godzin zabawy! Poniżej gameplay na zachętę, a ja dodam, że gra będzie darmowa do 1 stycznia, dokładnie do godziny 15:00 czasu polskiego. Miłośnicy RPG nie mogą po prostu przepuścić takiej okazji!

Na tym jednak nie koniec atrakcji. Kolekcja: Uniwersum Wiedźmina to komplet gier z Geraltem w roli głównej za 81,66 zł. Można też nabywać je pojedynczo - rabaty wynoszą nawet 70%, jak w przypadku Wiedźmina 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku. Inne wyróżnione propozycje dla chętnych to Disco Elysium (-20%), Vampire: The Masquerade - Bloodlines (-50%), Fallout: New Vegas Ultimate Edition (-70%), Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75%), Hellblade: Senua's Sacrifice (-66%), The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition (-70%), czy Frostpunk (-60%).

Dodatkowo mamy dwa zestawy, czyli bundle. Paradox Strategy Bundle to dodatkowe 25% zniżki za zakup pięciu wyznaczonych gier Paradox Interactive. 2019 Indie Gems Bundle daje również taką zniżkę, ale przy skompletowaniu pięciu innych tytułów z podanej listy.

Wejdź na stronę GOG i skorzystaj z okazji!