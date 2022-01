Zgarnij zniżkę na serię Galaxy S22 jeszcze przed premierą

Samsung oficjalnie poinformował o możliwości rezerwacji smartfonów Galaxy S22, S22+ i Galaxy S22 Ultra przed premierą. Podpowiadamy, jak załapać się na zniżkę o nawet 200 zł.

Seria Samsung Galaxy S22 obejmująca Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra oficjalnie zadebiutuje w lutym 2022 roku. Dwa nieoficjalne źródła podają dwie konkretne daty premiery, a mianowicie 8 i 9 lutego. Trudno powiedzieć, która z nich jest bardziej prawdopodobna, jedno wiemy na pewno: nikt nie spodziewał się promocji jeszcze zanim smartfony pojawią się na półkach! A kto wpadł na taki pomysł? Samsung.

Opierając się na wpisie opublikowanym na stronie Samsung, przedstawiciele firmy zdecydowali się zorganizować krótką "przedsprzedaż". Okazuje się, że od godziny 16:00 w piątek (10 AM ET) pojawi się możliwość rezerwacji urządzenia. Co ciekawe, nie trzeba od razu płacić, gdyż wstępna rejestracja na stronie samsung.com jest równoznaczna jedynie z rezerwacją miejsca na zamówienie smartfona w przedsprzedaży. Jeżeli zarejestrujesz się już dziś, to otrzymasz 50 USD kredytu, czyli około 200 zł.

