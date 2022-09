Zgasło światło? Włącz agregat

Czy w bloku można użyć agregatu prądotwórczego? To urządzenie może być niezbędne podczas blackoutu.

Zacznijmy od podstaw: skąd się bierze prąd w gniazdku? Jest on wytwarzany w elektrowniach i dostarczany do gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci elektroenergetycznych. Jeżeli któreś z tych dwóch ogniw zawiedzie, w gniazdkach brakuje prądu. Jeśli zanik napięcia utrzymuje się przez dłuższy czas, mamy do czynienia z tak zwanym blackoutem. Wtedy najlepiej użyć agregatu prądotwórczego, którego działanie zapewni ciągłość pracy wielu domowych urządzeń.

Co zyskamy dzięki pracy agregatu?

Agregat pozwoli nam na podtrzymanie pracy lodówki, w której nie zepsuje się jedzenie. Dzięki niemu na pewno będziemy mieli też możliwość naładowania urządzeń służących do komunikacji: smartfonów czy tabletów. Jest to ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa podczas blackoutu. Wtedy warto mieć pod ręką telefon, aby móc wezwać pomoc. Niemałe znaczenie ma też możliwość choćby tymczasowego oświetlenia pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Może to pomóc w wielu czynnościach oraz zachować równowagę psychiczną.

Jak działa agregat spalinowy?

Niewątpliwie agregat prądotwórczy jest bardzo praktycznym urządzeniem, a jego działanie opiera się na bardzo prostej zasadzie. Silnik spalinowy (z reguły dwusuwowy, czyli taki jak w popularnych kosiarkach) napędza alternator - urządzenie wytwarzające prąd elektryczny. Zasada działania agregatu przypomina działanie generatorów w elektrowni. Tam też zamieniona na ruch obrotowy energia cieplna służy do wytwarzania energii elektrycznej.

Agregat, choć bardzo przydatny, nie zawsze jest możliwy do wykorzystania w domu. Urządzenie to bowiem ma dwie bardzo istotne wady: wydalanie spalin i emitowanie dość znacznego hałasu. Ze względu na to można sobie wyobrazić zastosowanie agregatu do awaryjnego zasilania w domu jednorodzinnym. Możemy ustawić wtedy sprzęt na zewnątrz, z dala od budynku i wtedy jego praca nie powinna być zbyt uciążliwa.

Czy w bloku można użyć agregatu?

Podtrzymanie napięcia za pomocą agregatu w budynku wielorodzinnym jest bardziej problematyczne niż w domu jednorodzinnym. Hałas i spaliny wykluczają jego ustawienie w mieszkaniu, a nawet na balkonie. Istnieją jednak trzy możliwości skorzystania z agregatu w bloku.

Mieszkańcy parteru czy niższych pięter mogą ustawić maszynę na zewnątrz, a prąd dostarczyć odpowiedniej długości przedłużaczem. Z kolei lokatorzy najwyższego piętra mogą umieścić agregat na dachu i też wykorzystać przedłużacz do zasilenia urządzeń w mieszkaniu. Trzecia możliwość to skorzystanie z piwnicy, pod warunkiem zapewnienia sprawnego odprowadzenia spalin na zewnątrz budynku.

Jaki agregat wybrać?

Wybierając to urządzenie, powinniśmy kierować się jego cechami oraz warunkami, w których ma pracować. W przypadku korzystania z agregatu w domu będziemy mieli większy wybór urządzeń. Jeżeli planujemy użyć go w bloku, powinniśmy wybrać urządzenie bardziej kompaktowe i cichsze. Ceny „domowych” agregatów kształtują się w granicach od 1500 zł do kilku tysięcy. Zależą one od parametrów urządzenia: pojemności silnika, mocy, liczby faz, typu rozruchu i wielu innych.