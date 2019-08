Zgłoszenie patentowe zdradza wygląd Sony PS5

Playstation 5 pojawi się w 2020 roku i zaoferuje atrakcyjny design.

Konsola Playstation 4 została wprowadzona do sprzedaży w listopadzie 2013 roku. Razem z Xbox One zalicza się do konsol ósmej generacji. Playstation 4 jest na rynku już od niemal sześciu lat. Przez ten czas na rynku pojawiła się ulepszona i wzmocniona wersja Pro, a także mniejsza edycja Slim. Sześć lat to sporo, jak na urządzenie do gier, ale należy pamiętać, że konsole projektowane są w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią wydajność przez długi czas.

Źródło: techadvisor

W połowie cyklu życia Playstation 4 zaprezentowano ulepszoną wersję Pro, która umożliwia rozgrywkę w rozdzielczości 4K, ale nikt nie ukrywał, że jest to sprzęt przejściowy. Zarówno Sony, jak i Microsoft od dłuższego czasu przygotowują się do prezentacji konsol nowej generacji.

Nowo odkryte zgłoszenie patentowe może dotyczyć najnowszej konsoli z Japonii i zdradza nieco informacji na temat wyglądu urządzenia.

Portal LetsGoDigital informuje, że odnalazł zgłoszenie patentowe z 28 maja bieżącego roku, które dotyczy konsoli do gier z obudową w nietypowym kształcie przypominającym literę L. Podobne zgłoszenie pojawiło się kiedyś w Brazylii i dotyczyło konsoli Playstation 4.

W zgłoszeniu patentowym Sony informuje, że autorem nieznanego nam urządzenia jest Yusuhiro Ootori, dyrektor techniczny Sony. Litera V może być odniesieniem do rzymskiej cyfry V i odnosić się do piątej już generacji konsoli Playstation, która jest jednym z najpopularniejszych urządzeń tego typu na świecie.

Źródło: techadvisor

Może zdarzyć się jednak, że jest to projekt, który finalnie nie zostanie wykorzystany. Jest to prawdopodobne, ponieważ radykalnie różni się on od stonowanych obudów stosowanych w konsolach poprzednich generacji. Wizualizacja obudowy dołączona do zgłoszenia patentowego przypomina nieco obudowę oryginalnego Xbox'a z listopada 2001 roku.

Rysunek posiada miejsce, które wygląda jak slot na płyty. Może to oznaczać, że Sony nie zrezygnuje z montażu napędu.

Jeżeli plotki się potwierdzą nowa konsola może pojawić się już na targach E3 w 2020 roku. Debiut rynkowy przewidywany jest na połowę przyszłego roku.

PS5 zastąpi obecnie sprzedawane konsole Playstation 4 oraz Playstation 4 Pro.