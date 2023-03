Zgromadzenie nudy. Recenzja 3. odcinka The Mandalorian 3

Trzeci sezon The Mandalorian powoli nabiera wiatru w żagle – a raczej powinien nabierać, bo trzeci odcinek serialu składa się głównie z wątków-zapychaczy o działaniu mocno nasennym.

Spis treści

Pierwsze dwa odcinki 3. sezonu The Mandalorian sprawdziły się dosyć dobrze. Znalazło się w nich miejsce na trochę akcji i emocji, a Din Djarin miał jasno określone zadanie do wykonania.

Trzeci odcinek serii Disney+ przyniósł jednak koszmarną nudę. Epizod pt. Zgromadzenie dłużył się niemiłosiernie, składał z nieangażujących scen i sprawiał wrażenie zapychacza.

Zobacz również:

Znowu w drodze

Wbrew moim przewidywaniom, bohaterowie nie zabawili dłużej na Mandalore. Po kilku chwilach przeznaczonych na odsapnięcie, podtopiony Din, Bo-Katan i Grogu szybko ruszyli w dalszą drogę. Oczywiście trudno ich jakoś szczególnie winić – zniszczona planeta nie zachęca do biwakowania – jednak jako widzka chętnie zostałabym na niej dłużej. Sekrety dawnej cywilizacji Mandalorian i zamieszkujące ruiny miast dziwne istoty zdecydowanie zasługują na więcej czasu ekranowego.

Osobiście liczyłam na wyjaśnienie zagadki biomechanicznego stwora, który zaatakował Din Djarina w poprzednim odcinku, ale twórcom serialu nie w głowie takie rzeczy – zamiast eksplorować Mandalore, woleli wrzucić bohaterów w środek dość bezsensownej strzelaniny z bliżej niezidentyfikowanymi przeciwnikami. Monotonne starcie, nieodróżnialne od dziesiątek innych starć z uniwersum, ewidentnie miało na celu jedno: wyprawienie Bo-Katan do kryjówki Mandalorian na Concordii. Tam zbuntowana bohaterka będzie mogła poznawać zalety starych zwyczajów, sprowadzających się głównie do ciągłego chodzenia w garnku na głowie.

fot. Disney Studios

Cierpienia sługi Imperium

Zanim jednak ekipa dotarła na skalistą Concordię, twórcy uraczyli widzów długim wtrętem na temat... doktora Pershinga. Otóż ten naukowiec o nieco elastycznym kręgosłupie moralnym postanowił wziąć udział w programie reedukacyjnym Nowej Republiki i wkręcić się w jej struktury. Nie był oczywiście w swej decyzji odosobniony – dziesiątki, a pewnie i setki dawnych funkcjonariuszy Imperium szybko przemyślało bieżącą sytuację polityczną i odkryło w sobie zamiłowanie do demokracji.

W tym miejscu muszę zresztą pochwalić twórców serialu za dość nietypowe spojrzenie na Republikę. Zamiast bowiem ją idealizować, scenarzyści zwrócili uwagę na pewne wątpliwe praktyki jej włodarzy: reedukacyjne obozy, manipulowanie umysłami czy dość bezsensowne niszczenie wszelkich pozostałości po Imperium nie świadczą najlepiej o rzeczywistości społeczno-politycznej. Naprawdę nieetycznie wypada przy tym zakończenie wątku Pershinga – trudno oprzeć się wrażeniu, że w Nowej Republice coś jednak zaszło za daleko.

Mimo że portret Republiki jest dość ciekawy, wątek Pershinga wrzucony w sam środek odcinka mnie osobiście uśpił. Może gdybym była mocno zaangażowaną fanką Gwiezdnych Wojen, rozterki dawnych imperialsów potraktowałabym jako poszerzenie uniwersum. Jednak jako dość zdystansowaną widzkę, Pershing obchodzi mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg. Mam nadzieję, że wątek pechowego naukowca przynajmniej zyska przedłużenie w kolejnych odcinkach i to, co zobaczyliśmy w Zgromadzeniu jest zawiązaniem nowej intrygi. Jeśli jednak nie, cały 3. odcinek można po prostu wyrzucić do kosza.

Zobacz także: The Mandalorian, sezon 3. – kiedy premiera nowych odcinków? Gdzie obejrzeć serial?