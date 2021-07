Zhakował Apex Legends, bo nie mógł grać w Titanfall. Respawn w tarapatach

Titanfall nadal cieszy się popularnością wśród graczy. Mimo, że gra nie jest już głównym celem zainteresowania Respawn Entertainment, są na świecie ludzie, którzy nadal chcą w to grać. Od dłuższego czasu produkcja boryka się z problemami. Gracze zwracają się w tej sprawie do twórców, jednak ci niechętnie reagują. Jeden z fanów wziął sprawy w swoje ręce i w odwecie zhakował serwery Apex Legends.

Niektórym graczom, po uruchomieniu gry wyświetla się plansza z prośbą o przejście na stronę savetitanfall.com, dzięki której można szerzej nagłośnić całą sprawę związaną z problemami Titanfall. Znajdziemy tutaj szczegółowy opis tego, z czym aktualnie boryka się produkcja od Respawn. Warto jednak zaznaczyć, że osoby odpowiedzialne za atak i właściciele powyższej strony nie są ze sobą powiązani.

Na stronie możemy przeczytac m.in. taką wiadomość:

