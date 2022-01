Zhakowane posiedzenie rządu wyświetlało porno z Final Fantasy VII

To nie jest żart, a z pewnością powodów do śmiechu nie mają włoscy politycy. Publiczne posiedzenie pokazywało film dla dorosłych bez cenzury prosto z gry Final Fantasy VII.

Posiedzenie ekspertów z różnych dziedzin miało miejsce w poniedziałek na aplikacji Zoom i było transmitowane online za pomocą Facebooka. Spotkanie przebiegało bezproblemowo przez pierwsze 30 minut, do czasu aż do rozmowy dołączył Giorgio Parisi, zdobywca nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. To właśnie w tej chwili ktoś zhakował spotkanie i zaczął przesyłać wideo, na którym widać Tifę Lockheart z gry Final Fantasy VII w jednoznacznej sytuacji łóżkowej. Materiał zdecydowanie nie był przeznaczony do oczu widzów zainteresowanych spotkaniem, co zresztą zauważył jeden z uczestników spotkania, który krzyknął: "Co to jest?".

"the what, Naldush?"

"The Tifa Lockhart hentai video that was accidentally shown during a ZOOM meeting of the Italian senate yesterday, that's what I said." pic.twitter.com/hBSdNguXki — Ducktor Naldush (@FrancescoDonald) January 18, 2022

Następnie wideo odtwarza się przez 30 sekund, podczas których pracownicy gorączkowo pracują nad odcięciem transmisji. Niestety, nawet gdy obraz zostaje zastąpiony, to dźwięk pozostaje słyszalny. W końcu, gdy udaje się w pełni odciąć hakera jeden z uczestników kontynuuje spotkanie niczym profesjonalista.

