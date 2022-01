Zidentyfikuj zanieczyszczenia, które mogą zagrażać Twojemu zdrowiu

W wyniku działalności człowieka zanieczyszczamy nie tylko planetę, ale również przestrzeń wokół nas, w naszych domach. Może to zagrażać naszemu zdrowiu.

Kiedy słyszymy o zanieczyszczonym powietrzu, w pierwszej kolejności myślimy o smogu. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, zapewne spotkałeś się z tym problemem. Zjawisko to powstaje w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami, w tym tlenkami siarki, tlenkiem azotu oraz pyłami zawieszonymi. Przy czym zanieczyszczone powietrze łatwo może przeniknąć do pomieszczeń, w których spędzamy dużo czasu. Częste oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może przyczynić się do rozwoju różnych chorób czy też alergii.

Kolejnym ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę to są drobne zanieczyszczenia, które powstają w wyniku naturalnej działalności człowieka. Zaliczamy do nich na przykład złuszczony naskórek. Oprócz tego, często mamy w domach rośliny, pyłki których mogą prowokować alergie.

Mieszkasz w zbyt wilgotnym pomieszczeniu? Uważaj na powstającą w takich warunkach pleśń, ponieważ ma ona bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie. To samo dotyczy również odpadów BIO - warto wyrzucać takie odpady często, zanim pojawi się na nich pleśń.

Nie są to jedyne zanieczyszczenia, które mogą zagrażać twojemu zdrowiu. Jednak jeśli chcesz prowadzić zdrowy tryb życia i dbać o siebie i swoich bliskich, warto zainteresować się tematem.

Jakie domowe urządzenia pomogą dbać o zdrowie?

Podstawowym urządzeniem, które sprawi, że w domu będziemy oddychać czystym powietrzem, jest oczyszczacz powietrza. Przy wyborze takiego urządzenia przede wszystkim trzeba kierować się powierzchnią, którą miałby obsługiwać. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest głośność urządzenia - zbyt głośne urządzenia mogą nam przeszkadzać nie tylko za dnia, ale też w nocy. Jeszcze jedna ważna rzecz to filtry stosowane w oczyszczaczach.

Jedną z propozycji oczyszczacza jest Xiaomi Mi Air Purifier 3C. Za to niewielkie i proste w obsłudze urządzenie zapłacimy ok. 500 zł - przejdź do strony.

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 40 m2

Wydajność: 320 m3/h

Poziom hałasu: max. 61 dB / min. 31 dB

Czujniki: jakości powietrza, PM 2,5

Filtry: HEPA, węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Jeśli pomieszczenie, w którym mieszkasz lub po prostu często przybywasz, jest zbyt wilgotne, pomyśl o osuszaczu powietrza, na przykład Stadler Form Theo. Wbudowany higrostat umożliwia określenie poziomu wilgotności – 40%, 50%, 60%. Kiedy osuszanie dobiega końca, okresowo uruchamiany wentylator kontroluje, czy wilgotność powietrza utrzymuje się na pożądanym poziomie. Przejdź do strony.

Moc: 280 W

Powierzchnia osuszania: 40 m2

Pojemność zbiornika: 2,1 litra

Głośność: 42 dB

Funkcje dodatkowe: timer

Higrostat: tak

Jeśli natomiast masz odwrotny problem i powietrze jest zbyt suche, idealnym rozwiązaniem będzie zakup nawilżacza. Nawilżacz powietrza Mi Smart Antibacterial Humidifier posiada duży zbiornik na wodę, co pozwoli na 12-15 godzin działania. Światło UV-C wewnątrz zbiornika pomaga zabijać zarazki w wodzie. Przejdź do strony.

Funkcje: Zdalne sterowanie przez aplikację, 3 poziomy regulacji nawiewu, Oświetlenie wnętrza

Poziom hałasu: 38 dB

Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne

