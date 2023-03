Zielonobrody. Recenzja 5. odcinka The Mandalorian 3

Czy w drugiej połowie sezonu akcja "Mandalorianina" nabrała tempa? Czy wątki zaczęły się wreszcie łączyć w spójną całość? Z kim tym razem przyszło się zmierzyć Din Djarinowi?

Połowa 3. sezonu The Mandalorian za nami i jak się wydaje, akcja powoli wkracza na odpowiednie tory. Późno, ale zawsze. Opowieść o Din Djarinie mocno kojarzy się z dość przestarzałą formą, jaką jest serial proceduralny – tzn. każdy odcinek opowiada jedną historię, a przez cały sezon czy serial przewija się jakiś luźny wątek. Można ten schemat lubić, można nie, jednak wydaje się, że wprowadzenie kluczowego wątku opowieści dopiero w piątym z ośmiu odcinków to przesada.

Piraci atakują!

Piąty odcinek The Mandalorian 3 nosi tytuł Piraci i zabiera widzów z powrotem na Nevarro. Stolica pod rządami Greef Karga zmienia się w kwitnącą utopię – co ciekawe, planeta pozostaje niezależna i nie ma zamiaru przystąpić do Nowej Republiki. Świetnie prosperujące miasto musi się jednak zmierzyć z nieoczekiwanym zagrożeniem, czyli – jak łatwo się domyśleć – inwazją piratów pod wodzą zielonobrodego Goriana Sharda. Przypominający Potwora z Bagien herszt korsarzy dyszy zemstą z powodu śmierci jednego z członków załogi, który zginął w pierwszym odcinku sezonu podczas starcia z Din Djarinem i Kargą.

Piraci sieją spustoszenie, a Greef postanawia wysłać prośbę o pomoc do kapitana Carsona Tevy z Adelphi. Dzielny pilot przekazuje wiadomość zwierzchnikom, ale tu na drodze staje mu polityka i biurokracja. Jak się bowiem okazuje, Nowa Republika nie jest zbyt wydolną formacją; na jej wsparcie czeka wiele zrzeszonych planet, którym często nie udaje się udzielić pomocy. Z jakiej więc racji władze mają marnować czas i środki na niezależne Nevarro? Do przełożonego Teva nie trafiają argumenty, że piraci mogą być powiązani z prawdopodobnie zbiegłym Moffem Gideonem – Republika umywa ręce i zostawia planetę samą sobie.

Mroczne widmo

Te polityczne zawirowania zdecydowanie dodają The Mandalorian kolorytu. W zasadzie są nawet ciekawsze od wypełniającej większą część odcinka przewidywalne naparzanki ze złowrogim Shardem. Po raz kolejny okazuje się, że Republika wcale nie jest taką oazą pokoju i wolności, jak mogłoby się wydawać. Zreaktywowana formacja polityczna boryka się z wieloma problemami, które otwierają drogę do powrotu mrocznych sił. Ich działanie zaczyna być już zresztą widoczne – w piątym odcinku serialu wreszcie zaczynają spotykać się różne wątki, dzięki czemu można nabrać nadziei, że poprzednie epizody nie były jednak kompletnie pozbawione sensu.

Klarować zaczyna się głównie wątek zwolenników Imperium oraz przyszłości Mandalorian. Trudno jednak uwierzyć, że twórcy zdążą w tym sezonie doprowadzić te kwestie do konkluzji – chyba, że mają zamiar tworzyć opowieść bardzo po łebkach, co zresztą nie raz im się zdarzało. Obstawiam jednak, że pozostałe 3 odcinki tego sezonu znów przedstawią pomniejsze historie – misje poboczne – w które tu i ówdzie wrzucone zostaną okruchy najważniejszych wątków. Gideon zapewne wyskoczy w ostatnim odcinku, robiąc podbudowę pod kolejny sezon, który z czegoś w końcu trzeba ulepić, a wygląda na to, że scenarzyści nie mają wielu świeżych pomysłów.

W 5. odcinku The Mandalorian w oczy i uszy rzuciły mi się jeszcze dwie kwestie. Serial zawsze mógł się pochwalić dobrą ścieżką dźwiękową, jednak w Piratach muzyka była wyjątkowo ciekawa. Zwłaszcza polecam piosenkę, która towarzyszy początkowym scenom na Adelphi – jeśli tak brzmi kosmiczny pop, to jak najbardziej mogę tego słuchać!

Druga kwestia to różnica między stworkami przygotowanymi metodami tradycyjnymi – tzn. za pomocą lalek, kostiumów i charakteryzacji – a tymi wykreowanymi przy użyciu CGI. Różnica jest kolosalna. Kosmita, który podchodzi w barze do Teva, wygląda po prostu sztucznie i dziwnie. Trzeba za to przyznać, że w Mandalorianinie naprawdę świetnie wyglądają wszystkie miasta i starcia – budynki, statki i eksplozje prezentują się tak, że serial Disneya może śmiało konkurować z kinowymi superprodukcjami.

