Ziemia ma towarzystwo. Odkryto kolejną asteroidę trojańską

Ogromna kosmiczna skała podróżuje po tej samej orbicie, co Ziemia. To najbliższy tego typu obiekt w sąsiedztwie.

Wizja artystyczna planetoidy (źródło: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine/M. Zamani (NSF's NOIRLab)

Międzynarodowy zespół astronomów z Uniwersytetu w Alicante i Instytutu Nauk Kosmicznych Uniwersytetu w Barcelonie (ICCUB) poinformował o istnieniu drugiej asteroidy trojańskiej w sąsiedztwie Ziemi. Planetoida 2020 XL5, jak sama nazwa wskazuje, została odkryta już w 2020 roku, jednak potwierdzenie jej istnienia wymagało jeszcze wielu badań.

Ziemskie asteroidy trojańskie są obiektami krążącymi wokół punktów Lagrange'a L4 i L5 w układzie grawitacyjnym Słońca i Ziemi. Wyniki badań potwierdzają, że 2020 XL5 jest drugą przejściową ziemską asteroidą trojańską znaną do tej pory i pozostanie trojanem jeszcze przez cztery tysiące lat. Średnica obiektu wynosi ok. 1,2 km, czyli o niemal kilometr więcej niż znana do tej pory planetoida trojańska TK7 z 2010 roku, która miała średnicę 0,3 km.

Asteroidy te mogą dostarczyć nam informacji na temat wczesnych warunków formowania się Układu Słonecznego, gdyż prymitywne trojany mogły krążyć wokół planet już podczas ich formowania. W dodatku są idealnymi kandydatami do potencjalnych misji kosmicznych, a nawet pozostania źródłem cennych zasobów.

Niestety 2020 XL5 może z czasem wychylić się z orbity Ziemi i zmienić prędkość, co może utrudnić zrealizowanie misji badawczej.

Źródło: phys.org