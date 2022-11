Zimny RTX 4090 – to tak się da? Testujemy KFA2 RTX 4090 SG

W naszej redakcji pojawił się kolejny RTX 4090. Konstrukcja od KFA2 wyróżnia się chłodzeniem posiadającym aż cztery wentylatory. Zabieg marketingowy czy ciekawe rozwiązanie? Przekonajmy się.

Spis treści

Premiera RTX 4090 na pewno należała do udanych. Otrzymaliśmy karty graficzne dysponujące wręcz ogromną mocą. Jednak jest to okupione zarówno poborem prądu, jak i wysokimi temperaturami osiąganymi przez te jednostki. Jak poradzić sobie zatem z opanowaniem “bestii” Nvidii? Najprostszym rozwiązaniem jest powiększenie układu chłodzenia, jednak tutaj zaczynają nas limitować obudowy. Mało która “skrzynka” pomieści przecież GPU mierzące ponad 34 cm!

KFA2 Geforce RTX 4090 SG - wygląd i budowa

Karta trafiła do nas we wręcz ogromnym, kolorowym kartonowym pudełku. Wewnątrz opakowania, poza samym GPU, znajdziemy słynny już adapter do zasilania 12VHPWR, przewody do synchronizacji pracy RGB oraz podporę dla gniazda PCIe – Dark Obelisk, która również otrzymała wielokolorowe diody. Co ciekawe - wewnątrz znajdziemy też dodatkowy wentylator o średnicy 102 mm.

Zobacz również:

Pierwsze co rzuca się w oczy po wyjęciu karty z pudełka, to wielkość konstrukcji. Miałem już do czynienia z innymi modelami GeForca RTX 4090, jednak model od KFA2 przeszedł moje oczekiwania. Karta zajmuje w obudowie aż cztery gniazda rozszerzeń, a jej długość i szerokość wynoszą odpowiednio 336 i 138 mm. Również waga (ponad 2 kg) sugeruje, że producent na pewno nie oszczędzał na produkcji systemu chłodzenia.

Choć obudowa wentylatorów została wykonana z tworzywa sztucznego, to z tyłu znajdziemy dwukolorowy backplate. Jest zrobiony z metalu i - podobnie jak w większości nowych modeli kart graficznych - posiada wycięcia, które umożliwiają jednemu z wentylatorów swobodny przepływ powietrza. Dodatkowo to właśnie do niego zaczepiamy wspomniany wcześniej dołączony wentylator – Booster. Takie rozwiązanie ma zapewniać dodatkowe wsparcie chłodzenia.

Konstrukcja radiatora jest również imponująca. Widać, że inżynierom z KFA2 zależało na wykorzystaniu całej dostępnej powierzchni. Projekt wykorzystuje aż osiem rurek cieplnych, które przechodzą wzdłuż całej konstrukcji. Chłodzenie odprowadza ciepło nie tylko z układów pamięci VRAM i procesora graficznego, ale również z sekcji zasilania. W domyślnej konfiguracji za rozpraszanie ciepła odpowiadają trzy wentylatory Wings 2.0, również o średnicy 102 mm.

Do wyświetlania obrazu KFA2 Geforce RTX 4090 SG jest wyposażony w jeden port HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. Taka konfiguracja wynika wyłącznie z specyfikacji Nvidii i nawet jakby producent chciał, to nie może wyposażyć karty graficznej w nowocześniejsze gniazda.

Sercem układu jest procesor graficzny NVIDIA AD102-300-A1. Rdzeń został wykonany w fabrykach TSMC i wykorzystuje najnowszy proces litograficzny 4N. Zawiera 16 384 jednostek cieniujących (CUDA), 176 jednostek ROP i 192 jednostek 512. Karta posiada 512 rdzeni Tensor, które wspomagają działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Sama technologia Nvidii DLSS korzysta właśnie z takiego rozwiązania w celu poprawy jakości wyświetlanego obrazu. Pamiętajmy też, że wyłącznie karty GeForce RTX serii 4000 są kompatybilne z 3 odsłoną technologią Super Samplingu od Nvidii. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 128 rdzeni RT trzeciej generacji.

Karta KFA2 posiada 24 GB pamięci GDDR6X. Układy pamięci produkcji Microna zostały zaprojektowane do pracy z efektywną częstotliwością wynoszącą 21 000 MHz.

KFA2, korzysta z autorskiej konstrukcji PCB. Według informacji udostępnionych przez producenta dysponuje 22 fazowym układem zasilania. Po raz kolejny nie zdecydowaliśmy się na usunięcie systemu chłodzenia, biorąc pod uwagę, że karta na pewno zaraz trafi w ręce innego recenzenta.

KFA2 Geforce RTX 4090 SG do zasilania wykorzystuje 16-pinowe złącze PCIe 5.0, nazywane również 12 VHPWR. Jak już wspomnieliśmy, w zestawie jest przejściówka, pozwalająca wykorzystać cztery standardowe 8-pinowe wtyczki PCIE. Taka konfiguracja jest w stanie zapewnić nawet 600 W, jednak w przypadku karty KFA2 zastosowano ograniczenie z poziomu BIOS do 450 W z możliwością podbicia tej wartości przez oprogramowanie do 510 W. Co prawda taki pomiar nic nie znaczy, ale po podłączeniu sprawdziliśmy adapter kamerą termowizyjną i nie wykryliśmy przegrzewania się tego elementu.

fot. D. Kujawski || PCWorld.pl

Oprogramowanie, temperatury i podkręcanie

Do zarządzania kartą graficzną producent udostępnia narzędzie o nazwie Xtreme Tuner Plus. Program posiada prosty interfejs, wystarczający do "domowego" podkręcania i sterowania systemem chłodzenia. Wszystkie najważniejsze opcje zostały zebrane w jego głównym oknie - na środku znajdują się suwaki do sterowania częstotliwościami i limitem poboru mocy, a ekrany monitorujące parametry karty zostały umieszczone po obu stronach. Tutaj również znajdziemy opcję 1-click OC, która to automatycznie podnosi zegar bazowy karty do 2 595 MHz z domyślnych 2 580 MHz. I choć może to się wydawać niewielką zmianą, musimy pamiętać, na jakiej zasadzie działa tryb turboo boost, który reguluje maksymalną osiąganą częstotliwość. W odpowiednich warunkach nawet te dodatkowe 15 MHz zegara bazowego może nam zapewnić 100 MHz wyższe podbicie.

Karta podczas większości naszych testów pozostawała bardzo cicha. Tutaj nadmienimy, że od razu podłączyliśmy dodatkowy wentylator Booster 2.0, który - w przeciwieństwie do pozostałych - posiada dodatkowe podświetlenie RGB. I choć początkowo nie pokładaliśmy zbytnich nadziei w tym rozwiązaniu, to byliśmy bardzo mile zaskoczeni. Nie tylko dało się wyczuć dużą różnicę w ilości ciepłego powietrza wydmuchiwanego przez kartę - dodatkowo odbiło się to na osiąganych przez nią temperaturach. Biorąc pod uwagę, jak gorące potrafią być RTX 4090, byliśmy wręcz w szoku. Podczas naszych testów karta maksymalnie osiągała 54/64°C (czujnik główny/hotspot), a pamięć GDDR6x osiągała ok. 70°C. Są to wartości wręcz rewalacyjne, zwłaszcza że osiągnięte po kilkugodzinnej sesji testowej, a nie tylko po jednym benchmarku. Oczywiście pamiętajmy, że testy są przeprowadzane na otwartym testbenchu, co w tym przypadku może wpływać na osiągnięte temperatury.

Biorąc pod uwagę wydajność chłodzenia, postanowiliśmy również sprawdzić możliwości przetaktowania karty. Po cichu liczyliśmy na poprawę wyniku osiągniętego na karcie MSI RTX 4090 Suprim, I choć sam rdzeń karty KFA2 podkręcał się nie najgorzej (+210 MHz) to problemem okazały się moduły pamięci (+1150 MHz). Niestety - wydajność w Port Royal, który jest naszym standardowym już benchmarkiem do porównywania wydajności po OC, jest mocno zależna właśnie od prędkości VRAM. Finalnie, choć poprawiliśmy wynik o prawie 2000 pkt. od ustawień standardowych, to jednak zabrakło dodatkowych 600, by uzyskać najwyższą osiągniętą przez nas wartość.

Pamiętajcie, że wartości OC nie dotyczą całej serii, a wyłącznie konkretnego egzemplarza. Dokładnie na tym samym modelu KFA2, już pierwszego dnia było w stanie pobić kilka rekordów świata nawet na chłodzeniu powietrznym. Jak widać - wszystko zależy od konkretnej sztuki, w myśl zasad loterii krzemowej.

Biorąc jednak pod uwagę i tak wysoką wydajność, jak i duży pobór energii przez RTX 4090, postanowiliśmy nie sprawdzać wydajności w grach po OC.

Platforma testowa

PROCESOR: AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA: AsRock X670E Taichi

AsRock X670E Taichi RAM: G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30

G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 DYSK: LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Nasza redakcyjna platforma testowa została wyposażona w zakupiony najmocniejszy procesor - AMD Ryzen 9 7950X. Postawiliśmy na tę jednostkę, a nie, na układ Intela Core i9-12900K, bo jak już udowodniliśmy, pozwala on w wyeliminowanie wąskiego gardła ze strony procesora.

Testy

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy testy w 3DMark.

Standardowo nasze testy 3D rozpoczniemy od syntetycznych benchmarków 3DMark. Teoretycznie jedynym testem syntetycznym 3DMark niezależnym od procesora jest Port Royal. Sprawdza on również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”. RTX 4090 od KFA wypada średnio o 2% słabiej od wcześniej testowanego przez nas karty Gainward RTX 4090.

Zimny RTX 4090 – to tak się da? Wydajność KFA2 RTX 4090 SG w grach

Zimny RTX 4090 – to tak się da? Wydajność KFA2 RTX 4090 SG w grach ( ) × Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Counter-Strike: Global Offensive – ust. low Counter-Strike: Global Offensive – ust. low Far Cry 5 – ustawienia ultra Far Cry 5 – ustawienia ultra GTA 5 – ustawienia b. wysokie GTA 5 – ustawienia b. wysokie Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Najnowsza wersja sterowników rozwiązała problem z wydajnością w tym tytule Call of Duty: Warzone – ustawienia najwyższe, RT. OFF Call of Duty: Warzone – ustawienia najwyższe, RT. OFF

Zgodnie z przewidywaniami, KFA2 GeForce RTX 4090 zapewnia płynną rozgrywkę we wszystkich testowanych przez nas tytułach zarówno w rozdzielczości 1080p, 1440p jak i 2160p. Co prawda w grach, w których liczymy na włączoną opcje RayTracingu, w najwyższej rozdzielczości zawsze możemy wspomóc się DLSS. Podobnie jak w przypadku testów 3DMark, RTX 4090 od KFA wypada średnio o 2% słabiej od wcześniej testowanej przez nas karty Gainward RTX 4090. Jest to spowodowane niższym domyślnym taktowaniem, nawet po włączeniu opcji 1-Click OC. Nic nie stoi co prawda na przeszkodzie podbić ręcznie ustawienia. Pytanie tylko po co, skoro karta i tak zapewnia płynną rozgrywkę w każdym tytule, pozostając przy tym wręcz rewelacyjnie chłodną?

Podsumowanie

KFA2 Geforce RTX 4090 SG to na pewno ciekawa karta. Na wyróżnienie zasługuje świetny układ chłodzenia, który śmiało mógłby konkurować nawet z rozwiązaniami AIO. Co prawda szkoda, że producent nie zdecydował się na podbicie zegarów - bardziej byśmy mogli wykorzystać potencjał najszybszego układu Nvidii. Tutaj jednak po raz kolejny musimy zadać pytanie - po co?. Na pewno odbiłoby się to na poborze prądu czy temperaturach.

Dodatkowo pamiętajmy, że Geforce RTX 4090 SG – to najtańszy model w ofercie KFA2. Teoretycznie jego cena powinna oscylować w okolicach tej sugerowanej przez Nvidię... gdyby tylko można było ją kupić. Jeżeli traficie na ten model, w sklepie nie zastanawiajcie się zbyt długo i szczerze polecamy zakup!