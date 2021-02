Zimowy Festiwal Zakupów w sklepie Huawei

Do końca miesiąca potrwa "Zimowy Festiwal Zakupów", podczas którego możesz nabyć z dużym rabatem smartfony, akcesoria, smartwatche i słuchawki. Zobacz ofertę!

Festiwal zaczyna się już dzisiaj i będzie trwał do końca lutego lub... wyczerpania zapasów. W tym okresie można nabyć sprzęty Huawei z rabatami sięgającymi nawet 33%. Jedynym miejscem, które prowadzi sprzedaż w promocyjnych cenach, jest sklep internetowy huawei.pl. "Zimowy Festiwal Zakupów" to okazja do nabycia smukłych i wydajnych laptopów MateBook, routerów, smartwatcha Huawei Watch GT czy słuchawek bezprzewodowych.

Pełna lista produktów objętych promocją na huawei.pl prezentuje się następująco:

Smartfon Huawei Mate 40 Pro ze smartwatchem Huawei Watch GT - 5399 zł

Smartfon Huawei P30 lite ze smartwatchem Huawei Watch GT - 1099 zł

Smartwatch Huawei P30 Pro ze smartwatchem Huawei Watch GT - 2299 zł

Laptop Huawei MateBook14, router AX3 Dual-Core, plecak, bezprzewodowa myszka Bluetooth - 4048 zł

Laptop Huawei MateBook D 15 2019, router AX3 Dual-Core, plecak, bezprzewodowa myszka Bluetooth - 2848 zł

Laptop Huawei MateBook D 14 2019 (Ryzen 7), router AX3 Dual-Core, plecak, bezprzewodowa myszka Bluetooth - 3248 zł

Laptop Huawei MateBook D 14 2019 (Ryzen 5), router AX3 Dual-Core, plecak, bezprzewodowa myszka Bluetooth - 3048 zł

Smartwatch Huawei Watch GT - 399 zł

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro - 1099 zł

Słuchawki Huawei FreeLace Pro - 399 zł

Źródło: Huawei