Złap duży rabat na elektronikę i AGD na Geekbuying!

Jeśli planowałeś zakup sprzętu do domu lub rozglądasz się za droższym prezentem, warto przyjrzeć się większym okazjom. Na platformie Geekbuying znaleźliśmy kilka niezłych ofert, a z tymi kodami promocyjnymi zaoszczędzisz nawet kilkaset złotych.

Nikt z nas nie lubi przepłacać. Im niższa cena, tym więcej finansów na kolejne przyjemności! W serwisie Geekbuying trwa aktualnie akcja specjalna, podczas której możesz kupić sprzęt do domu w atrakcyjnych cenach. Aby z niej skorzystać, należy wpisać dedykowany kod, który uprawnia do rabatu. Sprawdźmy zatem, na co warto się skusić!

Geekbuying - przegląd produktów objętych rabatami

Redroad G10

Moc ssąca: 2800 Pa

4 tryby sprzątania

Elektrolizowana Woda o współczynniku sterylizacji 99,9%

Zmywanie wibracyjne wysokiej częstotliwości 3000 razy/min.

Funkcja automatycznego płukania wstecznego, automatyczne podnoszenie celem unikania zanieczyszczenia wtórnego

8 konfiguracji czujnika podczerwonego TOF, nawigacja LDS

Cena: 1899 zł

Użyj kodu: 1WL8UD4M

Stacja Zasilania FJDynamics PowerSec MP500 520Wh/500W

Znamionowa moc wyjściowa: 500 W

Akumulator litowy: 520wh

Stabilne wyjście AC

Ochrona przed temperaturą, ochrona przed spięciem, ochrona przed przeciążeniem

Lekka, wyposażona w rączkę

Cena: 2249 zł

Użyj kodu: IPZG64N4

Biurko elektrycznie regulowane

Mechanizm podnoszący: silnik podwójny

60cm/23.6"-80cm/31.5" (Długość)

Zapamiętywane Ustawienia: 3 zapamiętywane ustawienia

Łagodny Start/Stop: Tak

System Antykolizyjny: Tak

Obciążenie: 125kg (276lbs)

Poziom Hałasu: 45 dB

Atesty: CE, FCC, UL

Moc Wejściowa: 100-240V

Cena: 1059 zł

Użyj kodu: X3VA7FWV

ILIFE V8

Obszar sprzątania na pełnym naładowaniu: 120-150 metrów kwadratowych

Głośność pracy: konwencjonalna <68dB, Max <72dB

Typ ładowania: ręczny/Automatyczny

Tryb pracy: (podział) łuk, losowy, punkt stały, krawędź, Max, ładowanie, harmonogram, zmywanie na mokro

Funkcje nawigacji/planowania: planowanie żyroskopowe

Tryb mopowania: zmywanie na mokro

Funkcja automatycznego unikania przeszkód: Tak

Prędkość poruszania: 15m/min.

Pokonywanie wzniesień (nachylenie): 15 stopni

Cena: 419 zł

Użyj kodu: M786IXLP

EASINE ILIFE S50

Pojemność zbiornika wodnego: 450ml

Regulacja: 10 poziomów

Temperatura pary: 120 stopni Celsjusza

Moc: 1300 W

Długość kabla: 5m

Cena: 249 zł - bez konieczności podawania kodu

ENGWE EP-2 Pro

Silnik: bezszczotkowy 750W

Prędkość maksymalna: 45 km/h

Bateria: LG 48V 13AH

Zasięg maks.: 60 km (tryb elektryczny) bądź 120 km (tryb wspierany)

Ładowarka: 48V 2A DC

Czas ładowania: ok. 6 godzin

Opona: gruba opona 20 cali x 4,0 cali

Przerzutki: Przerzutki Shimano 7 prędkości

Obciążenie maksymalne: 150 kg

Cena: 4288 zł

Użyj kodu: BCVYJ756

Eleglide Coozy

Lewa/prawa lampka kontrolna, przednia amortyzacja mechaniczna

Silnik: 350W z maks. wyjściowym momentem obrotowym 22 Nm

Akumulator: 12,5Ah 36V 450Wh

Zasięg maks.: 55km, prędkość maks. 25 km/h, obciążenie maks. 120 kg

Opony: pneumatyczne 10x2,5 Cali

Klasa Wodoodporności IPX5

Cena: 2199 zł

Użyj kodu: IPZG64N4

QIDI X-MAX

Precyzja Pozycjonowania: 11 mikronów na X i Y oraz 2,5 mikronów na Z

Średnica filamentu: 1,75 mm

Średnica dyszy: 0,4 mm

Rama i obudowa: Metal & Plastik

Ilość ekstruderów: Pojedynczy

Oprogramowanie własne: QIDI Print

Kompatybilne oprogramowanie: Simplify3D

Metody Łączności: Pendrive USB, Kabel Ethernet, funkcja WiFi

Napięcie: 115V ~ 230 V

Moc: 450 W

Cena: 4099 zł

Użyj kodu: BCVYJ756

SCULPFUN S30 Pro Max 20 W

Ognisko Lasera: 0,08x0,1mm

Długość Fali Lasera: 455±5nm

Metoda Ogniskowania: urządzenie przesuwne z kolumną o stałej ogniskowej

Moc Urządzenia: ok. 60W

Typ: sterowana płytą główną pompa powietrza

Napięcie: 24V

Przepływ: 30L/min

Obsługiwane Formaty Plików: NC, BMP, JPG, PNG, DXF i inne formaty graficzneMetoda Transmisji Danych: łączność USB lub łączność bezprzewodowa Bluetooth

Moc wejściowa: 100-240V AC, 50/60HZ

Moc wyjściowa: 24V 5A

Cena: 3399 zł

Użyj kodu: IPZG64N4

Z całą ofertą Geekbuying możesz zapoznać się pod tym linkiem. Warto dodać, że aktualnie możesz skorzystać z dodatkowego rabatu zależnego od sumy zakupów. Zaoszczędź od 40 aż do 200 zł - liczba kuponów ograniczona!

