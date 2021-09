Zmarł Clive Sinclair, twórca ZX Spectrum

ZX Spectrum był swego czasu jednym z najpopularniejszych komputerów 8-bitowych w Polsce. Wczoraj w nocy odszedł jego twórca.

Clive Marles Sinclair założył w 1961 roku firmę Sinclair Radionics, która zajmowała się produkcją radioodbiorników tranzystorowych, a dwanaście lat później do oferty dołączyły kalkulatory. To dało solidną podstawę do stworzenia w 1979 roku komputera osobistego ZX-80, a potem ZX Spectrum, który szturmem podbił rynki i wprowadził "pod strzechy" gry komputerowe i programowanie. Potem doczekał się konkurencji ze strony Commodore i Atari (a także Amstrada), ale miał tak kolosalny wpływ na świat, że Sinclair otrzymał tytuł szlachecki! Po dziś dzień wychodzą programy i gry na ZX Spectrum, które można odpalać na PC m.in. dzięki emulatorom (np. Speccy).

Sinclaira można postawić w jednym szeregu z takimi postaciami, jak Steve Jobs czy Bill Gates. O jego śmierci w wieku 81 lat poinformowała córka, Belinda. Przyczyną zgonu był rak. Sir Clive był aktywny przez cały okres swojego życia, zaś założona przez niego firma istnieje po dziś dzień, a ostatnimi propozycjami są samochody i rowery elektryczne. W latach 80-tych XX wieku ZX Spectrum doczekało się licznych następców i klonów. Ostatecznie koniec produkcji nastąpił w 1992 roku. W 2020 roku w portugalskim mieście Cantanhede powstało muzeum LOAD ZX Spectrum, gdzie prezentowane są komputery Sinclair oraz powiązane z nimi gadżety.

Foto: Wikipedia

Źródło: BBC, Wikipedia