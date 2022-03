Zmarł twórca formatu GIF. Kim był?

Przyczyną śmierci był COVID-19.

Format GIF każdy doskonale zna - zazwyczaj wykorzystywany jest do utrwalania krótkich animacji, memów oraz normalnego zapisu zdjęć. Stworzył go Stephen Wilhite, który wykorzystał do tego używany w Unisys algorytm LZW. Miało to miejsce w 1987 roku, a gdy na świecie pojawił się internet, GIF stał się standardem dla grafik 8-bitowych. Obecnie na polu zdjęć statycznych wypiera go PNG, jednak GIF jeszcze przez lata będzie z nami. Co ciekawe, sam Wilhite powiedział w 2013 roku w wywiadzie dla The New York Times, że świat źle wymawia nazwę formatu - powinno mówi się nie "gif", ale "jif".

A skąd wzięła się potrzeba stworzenia nowego formatu? Jak się okazuje wymagał go amerykański dostawca internetu (który działa do dzisiaj) - CompuServe w celu wyświetlania map pogody. Ówczesne formaty wyświetlały tylko czarno-białe treści. Tak zrodziła się potrzeba dodania kolorów, a zadanie to wykonał Stephen Wilhite. Zajęło mu to zaledwie miesiąc. Oczywiście potem format ten był jeszcze optymalizowany i usprawniany, a jak wygląda obecnie - możemy przekonać się o tym dzięki tysiącom stron internetowych, które zamieszczają grafiki i animacje w nim zapisane.

Stephen Wilhite zmarł w wieku 74 lat w szpitalu w Milford (stan Ohio), gdzie trafił z objawami COVID-19.

Źródło: Neowin