Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego PCWorld.pl. Dziękuję i do zobaczenia!

Drodzy czytelnicy. Moja przygoda w roli redaktora naczelnego PCWorld.pl dobiega właśnie końca. Na obrazku widzicie mnie z PCWorld 4/2017, a więc moim debiutanckim wydaniem.

Przez ostatnie 6 lat miałem ogromną przyjemność dostarczać Wam treści, współtworząc jedną z najstarszych komputerowych marek wydawniczych. Swoje pierwsze kroki w wydawnictwie IDG (dziś Foundry) stawiałem jako główny tester piszący dla drukowanego miesięcznika. Rolę redaktora naczelnego wydania online zacząłem pełnić w 2019 roku.

PCWorld z 2019 roku był witryną tworzoną wysiłkiem trójki redaktorów i notującą wyniki na poziomie 20 mln odsłon rocznie. Zamykając rok 2022 mogliśmy poszczycić się 12-osobowym zespołem, którego treści generowały 57 mln odsłon w ciągu roku. Rezultaty sprawiły, że w ostatnim półroczu należeliśmy do dziesiątki największych polskich serwisów technologicznych. Ogrom z odnotowanych wyników był wygenerowany przez czytelników powracających, co odbieram jako zaufanie i nagrodę dla naszych starań. Dziękuje w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego. Mam nadzieję, że jako najsurowsi recenzenci zawsze znajdowaliście u nas odpowiedzi na nurtujące Was pytania technologicznie - niezależnie od ich zakresu tematycznego i stopnia złożoności.

Portal zostawiam w rękach piątki wspaniałych dziennikarzy, którym będę gorąco kibicował, już jako czytelnik. Cieszę się, że tymczasowym (a może nie tylko?) redaktorem naczelnym zostanie mój dobry kolega, Krzysztof Cegliński. Do zobaczenia!