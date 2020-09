Zmiany na Wikipedii - innowacyjne rozszerzenia dla nowych użytkowników

Na Wikipedii pojawiły się właśnie innowacyjne rozszerzenia dla nowych użytkowników edytujących i tworzących treści. Od teraz będzie to znacznie łatwiejsze.

Na użytkowników Wikipedii, którzy dopiero uczą się technicznych narzędzi edycyjnych i wszelkich zasad oraz zaleceń witryny, czekają nowe rozszerzenia (rozwijane przez zespół Growth Wikimedia Foundation). Ich celem jest wykorzystanie rozwiązań technologicznych do pomocy nowicjuszom, tak aby pierwsze kroki stawiane na Wikipedii były przyjemne i zachęcające do dalszej współpracy. Od teraz każdy nowo zarejestrowany użytkownik będzie miał przydzielonego osobistego mentora, do którego będzie mógł zwrócić się z pytaniami, a także zyska komplet zadań do wykonania, dopasowany do swoich zainteresowań.

Z czego składają się rozszerzenia?

Zadania dla nowicjuszy - na stronie użytkownika pojawił się "moduł proponowanych zmian", który zachęca do wykonania drobnych edycji. To rozszerzenie pozwala nowym użytkownikom wybierać spośród różnych rodzajów edycji i filtrować według interesujących tematów. Następnie otrzymywane są sugestie wykonania zmian (oparte o szablony problemowe w Wikipedii, np. dopracować).

Strona nowicjusza (zakładka obok normalnej strony użytkownika/użytkowniczki) - tutaj zostały zawarte wszystkie elementy, które mają ułatwić start nowicjuszom, m.in.:

linki do najważniejszych stron pomocy,

zachęta do wykonania tutoriala,

moduł przydzielający nowicjuszowi osobistego wikiprzewodnika wraz z oknem, w które nowicjusz może wpisać pytanie do swojego przewodnika,

informacja o tym, ile odsłon miały strony edytowane przez nowicjusza,

sugerowane edycje (opisane wyżej).

Panel pomocy - panel, z którego nowicjusze mogą korzystać podczas samego edytowania. Zawiera:

linki do stron pomocy

widżet zadawania pytania na stronie pytań nowicjuszy

wyszukiwarkę zasad i stron pomocy

