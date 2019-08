Zmiany prywatności w iOS 13 ograniczą usługi VoIP Facebooka

W dalszym dążeniu do zwiększenia ochrony danych użytkowników Apple zabiera się za usługi oferujące rozmowy VoIP.

Aktualizacja do iOS 13, która oficjalnie pojawi się już za około miesiąc wprowadzi zmianę w ustawieniach prywatności na telefonach iPhone oraz tabletach iPad, która ograniczy możliwości działania aplikacji do wykonywania połączeń głosowych przy użyciu internetu takich, jak na przykład popularny w naszym kraju Messenger od Facebook'a. Informacje te przedstawione zostały w raporcie The Information.

Źródło: techadvisor

Połączenia głosowe z aplikacji takich, jak Facebook Messenger oraz należącego również do Facebook'a Whatsapp'a są możliwe dzięki technologii VoIP (Voice over IP) i obecnie działają w tle na urządzeniach, aby zapewnić możliwość informowania o nadchodzących połączeniach gdy telefon jest uśpiony. Apple zabrało się za ograniczenie procesów działających w tle i odpowiadających za rozmowy VoIP. Dzieje się tak dlatego, że procesy te mogą również służyć do zbierania danych użytkownika bez jego zgodny, ani nawet bez wcześniejszego poinformowania.

Nowe rozwiązanie ba być przyjaznym dla użytkownika elementem całego systemu, który zadba o prywatność w nadchodzącej odsłonie mobilnego systemu operacyjnego z Cupertino. Jego częścią jest także nadchodząca funkcja Sign in with Apple (Zaloguj się z Apple), który ma być w stanie logować użytkowników za pomocą Apple ID, ale w taki sposób, aby usługa, do której loguje się użytkownik nie otrzymała informacji na temat identyfikatora Apple ID. Rozwiązanie to potrafi także generować losowe adresy mejlowe, aby uniknąć śledzenia użytkowników.

Nowe rozwiązania, które zaimplementowano w systemie iOS 13 zostały przedstawione podczas czerwcowej konferencji dla deweloperów Apple WWDC 2019. Szczegóły dotyczące zmian w obrębie usług wysyłających wiadomości w tle zostały podkreślone w najnowszym raporcie.

Sugeruje on, że ruch ten zmusi wiele usług, a w szczególności tych, których właścicielem jest Facebook do przeprojektowania sposobu działania aplikacji głosowych oraz sposobu szyfrowania w WhatsApp, ponieważ wykorzystywał on lukę obecną w systemie do działania. Biorąc pod uwagę, że szyfrowanie wiadomości jest szczególnie istotne dla użytkowników WhatsAppa deweloperzy będą musieli zmierzyć się z tym problemem i przeprojektować system zabezpieczeń.

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, żę Messenger od Facebooka w ogóle nie szyfruje domyślnie wysyłanych za jego pomocą wiadomości tekstowych, na co uwagę zwracało wielu ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem danych. Sytuacja ta jest o tyle niepokojąca, że Messenger jest jedną z najpopularniejszych aplikacji do wysyłania wiadomości na świecie.

Rzecznik Facebook'a zapytany o komentarze w tej sprawie odpowiedział "Aby było jasne - używamy PushKit VoIP API do dostarczania światowej klasy, prywatnych wiadomości, a nie do celów zbierania danych".

Fakt, że Messenger i WhatsApp są podobno aplikacjami, dla których zmiany w systemie iOS 13 są dotkliwe pokazuje monopol Facebooka na rynku VoIP i wiadomości sieciowych. Ruch zmieniający działanie procesów w tle może zostać odebrany także jako próba ograniczenia monopolu Facebook'a w tym aspekcie. W końcu wiele osób korzystających z iPhone'a używa autorskiego rozwiązania iMessage, a Apple stale podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jego sprzętu i usług jest najważniejsze.