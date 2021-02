Zmiany w Microsoft Teams

Firma Microsoft wprowadziła zmianę w ustawieniach organizacji spotkań. Kwestia dotyczy dołączania gości.

Microsoft Teams to program, który jest bardzo popularny w środowisku studenckim oraz pracowniczym ze względu na to, że umożliwia użytkownikom prowadzenie spotkań online. Do tej pory do takiego spotkania domyślnie dostęp mieli tylko zaproszeni użytkownicy, a jeżeli organizator włączył taką opcję to dołączyć mogli także goście. Od 8 lutego ma być inaczej.

Firma Microsoft domyślnie włączyła opcję dołączania gości do spotkań. Zmiana początkowo nie zostanie wprowadzona dla istniejących już grup, jedynie dla nowych. Co ważne, wszelkie ustawienia streamingu można skonfigurować w ustawieniach już teraz. Post na społeczności technicznej Microsoftu dokładnie opisuje co zostanie zmienione:

Do końca lutego 2021 r. dostęp dla gości jest nadal domyślnie wyłączony. Aby administratorzy lub właściciele zespołów mogli dodawać gości, muszą włączyć dostęp gościa dla aplikacji Teams. Po włączeniu dostępu gościa może minąć kilka godzin, zanim zmiany zaczną obowiązywać. Jeśli użytkownicy zobaczą komunikat "Skontaktuj się z administratorem", gdy próbują dodać gościa do swojego zespołu, prawdopodobnie dostęp gościa nie został włączony lub ustawienia nie zostały jeszcze wprowadzone.

Po lutym 2021 r. dostęp gościa w Microsoft Teams zostanie domyślnie włączony dla nowych klientów i istniejących klientów, którzy nie skonfigurowali tego ustawienia. Po wdrożeniu tej zmiany, jeśli nie skonfigurowano jeszcze funkcji dostępu gościa w Microsoft Teams, ta funkcja zostanie włączona. Jeśli chcesz, aby dostęp gościa pozostał wyłączony w Twojej organizacji, musisz potwierdzić, że ustawienie dostępu gościa ma być wyłączone.

Jak widać, zmiana nie jest wielka, ale ma znaczenie dla tych organizacji, które cenią sobie prywatność.

